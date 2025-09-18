Se licitó la finalización del edificio de la Escuela Técnica "Pablo Broese"

La comunidad educativa de Larroque dio un paso clave este jueves: el Gobierno de Entre Ríos abrió los sobres de la licitación para culminar la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Nº 4, un proyecto largamente esperado que beneficiará a más de 160 estudiantes.

La obra, que viene frenada desde hace dos años y que registra un 78 por ciento de avance, podrá salir de su parálisis luego del trámite administrativo de este jueves 18 de septiembre, que se realizó en la Sala de Reuniones Municipal María Esther de Miguel y reunió a funcionarios provinciales, municipales, representantes de la institución, docentes, vecinos y diez empresas oferentes.

El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, subrayó el valor del proyecto: "Estamos muy satisfechos de que esta obra pueda concretarse. La escuela técnica dará a los jóvenes de Larroque y la región un espacio de formación moderna y de calidad, ampliando sus oportunidades educativas y profesionales", expresó.

Por su parte, el intendente Francisco Benedetti celebró la noticia y destacó: “Hace años que Larroque esperaba este anuncio, que representa mejores condiciones para nuestros estudiantes y una oportunidad de desarrollo para toda la comunidad”.

La apertura contó además con la presencia de la directora de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, Claudia Benavento, autoridades de la Escribanía Mayor de Gobierno y equipos técnicos provinciales y municipales.

