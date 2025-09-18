La Municipalidad de Larroque informó que ya se encuentran disponibles los Carnet de Manipulación de Alimentos correspondientes al curso dictado el pasado 22 de agosto.
Se licitó la finalización del edificio de la Escuela Técnica "Pablo Broese"
La comunidad educativa de Larroque dio un paso clave este jueves: el Gobierno de Entre Ríos abrió los sobres de la licitación para culminar la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Nº 4, un proyecto largamente esperado que beneficiará a más de 160 estudiantes.LOCALES18/09/2025-
La obra, que viene frenada desde hace dos años y que registra un 78 por ciento de avance, podrá salir de su parálisis luego del trámite administrativo de este jueves 18 de septiembre, que se realizó en la Sala de Reuniones Municipal María Esther de Miguel y reunió a funcionarios provinciales, municipales, representantes de la institución, docentes, vecinos y diez empresas oferentes.
El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, subrayó el valor del proyecto: "Estamos muy satisfechos de que esta obra pueda concretarse. La escuela técnica dará a los jóvenes de Larroque y la región un espacio de formación moderna y de calidad, ampliando sus oportunidades educativas y profesionales", expresó.
Por su parte, el intendente Francisco Benedetti celebró la noticia y destacó: “Hace años que Larroque esperaba este anuncio, que representa mejores condiciones para nuestros estudiantes y una oportunidad de desarrollo para toda la comunidad”.
La apertura contó además con la presencia de la directora de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, Claudia Benavento, autoridades de la Escribanía Mayor de Gobierno y equipos técnicos provinciales y municipales.
Ana Lescano, la Jefa del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Larroque, confirmó la realización de la Expo Bomberos 2025, que tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre en el Parque de la Estación.
Durante agosto y principios de septiembre, distintas escuelas de nuestra localidad participaron de talleres de educación ambiental enfocados en la separación de residuos domiciliarios.
La Municipalidad de Larroque concretó la colocación de 15 nuevas columnas de iluminación LED en Avenida 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre Mariano Moreno y César Taffarel.
El jueves 4 de agosto, se realizó en la Sala de Teatro “Padre Alberto Paoli” una nueva edición de la Feria de las Carreras, organizada por la Municipalidad de Larroque. La actividad, que se extendió de 8:30 a 12:30 h, estuvo dirigida a estudiantes de los últimos años de secundaria y reunió a universidades e institutos terciarios regionales, nacionales y locales, que presentaron su oferta académica.
Este domingo 7 de septiembre, desde las 14 horas, en el predio del Complejo Polideportivo Municipal, Larroque volverá a disfrutar de una de sus tradiciones más queridas: la Barrileteada, organizada por la Liga de Madres de Familia de Larroque, con el acompañamiento de la Municipalidad.
Deportivo Cuenca eliminó a Aucas en los penales: Esta vez la suerte no le dio la espalda a Brian Bustos
En una noche vibrante en Quito, Deportivo Cuenca se impuso a Aucas en la definición por penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. La serie terminó luego de la ejecución de 18 tiros desde el punto del penal en la que los arqueros fueron más testigos que protagonistas.
El rojo, que venía con ventaja de dos puntos y que con el empate se aseguraba la vuelta olímpica, perdió 2 a 1 de visitante en Urdinarrain. El liebrero hizo los deberes y se llevó el premio al golear 3 a 0 a Central Entrerriano. Fue una definición en la que el fútbol del "interior" del departamento volvió a ser protagonista.
La provincia se prepara para mostrar todo su potencial turístico en la 29° edición de la Feria Internacional de Turismo, que se realizará del 27 al 30 de septiembre en el predio La Rural de Palermo, en Buenos Aires, ante más de 130 mil visitantes y profesionales del sector.
¿Conviene incluir más soja en la rotación? Comparación entre dos esquemas en Entre Ríos
En Entre Ríos, la soja, el maíz y el trigo constituyen la base de las rotaciones más frecuentes, aunque la decisión de incluir o no soja de primera en el esquema genera diferentes efectos tanto en el manejo agronómico como en los resultados económicos.