Se repetiría un período de inestabilidad similar al del fin de semana pasado

Los pronósticos meteorológicos anticipan un fin de semana inestable en Entre Ríos, con la llegada de un frente frío que avanzará en la madrugada del sábado 27 de septiembre hacia el noreste del país.

Así estaría la situación climática el sábado de acuerdo a Windy.com

De acuerdo con el modelo de referencia del Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo, durante la mañana del sábado se formará un centro de bajas presiones sobre Entre Ríos y el norte de Buenos Aires, desplazándose luego hacia el Río de la Plata y el sur de Uruguay durante la tarde y la noche.

Este fenómeno podría generar lluvias y tormentas de variada intensidad, en zonas ya comprometidas por la emergencia hídrica. Los sectores más afectados serían el noroeste bonaerense, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba y gran parte de Entre Ríos, especialmente el centro y sur de la provincia.

Pronóstico para Larroque y la región
Según los datos actualizados, en Larroque se esperan ráfagas de viento de hasta 56 km/h y probabilidades de lluvia que alcanzan el 70% durante el sábado. La situación tendería a mejorar hacia el domingo, cuando el ciclón se ubique en la desembocadura del Río de la Plata, dejando condiciones más estables en el centro y norte del país.

