Se repetiría un período de inestabilidad similar al del fin de semana pasado

De acuerdo con el modelo de referencia del Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo, durante la mañana del sábado se formará un centro de bajas presiones sobre Entre Ríos y el norte de Buenos Aires, desplazándose luego hacia el Río de la Plata y el sur de Uruguay durante la tarde y la noche.

Este fenómeno podría generar lluvias y tormentas de variada intensidad, en zonas ya comprometidas por la emergencia hídrica. Los sectores más afectados serían el noroeste bonaerense, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba y gran parte de Entre Ríos, especialmente el centro y sur de la provincia.

Pronóstico para Larroque y la región

Según los datos actualizados, en Larroque se esperan ráfagas de viento de hasta 56 km/h y probabilidades de lluvia que alcanzan el 70% durante el sábado. La situación tendería a mejorar hacia el domingo, cuando el ciclón se ubique en la desembocadura del Río de la Plata, dejando condiciones más estables en el centro y norte del país.



