Central va por el título esta noche en Urdinarrain

El SMN emitió alerta amarilla por calor para el noroeste entrerriano y Larroque vivirá hoy el día de más calor
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por temperaturas extremas, con laa advertencia que señala posibles efectos leves a moderados en la salud. Aunque no se trata del nivel más alto, el organismo recuerda que el calor puede volverse riesgoso para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas, por lo que se recomienda tomar precauciones.