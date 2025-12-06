Central va por el título esta noche en Urdinarrain

Deberá ser muy imperfecto el partido del conjunto de Mauri Londra y muy épica la noche de los azules para que la historia cambie. El Rojo llega con una ventaja importante tras haber ganado 3 a 0 en la ida disputada en Larroque. En aquel encuentro, Central mostró solvencia y carácter para quedarse con un triunfo determinante, con goles que le permitieron viajar a la revancha con un margen clave en el marcador global.



La diferencia parece lapidaria en el triunfo construido con goles de Marcelo Korell —a los 38 minutos del primer tiempo—, Thiago Aubert —a los 46 del mismo período— y Samuel Colazo, quien sentenció el resultado a los 11 del complemento.

Desde nuestra ciudad, la expectativa es alta: Central buscará sostener la diferencia y concretar la consagración como visitante, mientras que Deportivo intentará apoyarse en su gente para buscar la remontada, con un estadio que se espera repleto y un clima de final verdadera.



El Rojo tendrá esta noche, ante su histórico mejor y más competitivo rival, la gran oportunidad de coronar una campaña que fue de menor a mayor y que ilusiona a Larroque con una nueva estrella.



