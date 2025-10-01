Se instalan las temperaturas primaverales, pero se viene una día de verano y otra vez lluvia

Lo que queda de la semana será estable, con valores térmicos agradables, pero el sábado habrá un pico de calor, justo antes de la llegada de otra tormenta y hasta 30 mm de precipitaciones.

Entre hoy y el viernes se consolidará una masa de aire más seca y fresca que traerá una mejora general en gran parte del país y en Entre Ríos no se esperan precipitaciones durante estos días, lo que permitirá una pausa ideal para el campo y actividades al aire libre.

Las temperaturas irán en aumento por el ingreso de viento norte, con marcas que se parecerán más a las de fines de primavera que a comienzos de octubre. Pero la tregua de buen tiempo será breve, ya que un nuevo frente frío avanzará desde el sur durante el sábado, iniciando la inestabilidad en La Pampa y Buenos Aires. El domingo será el turno del Litoral.

Entre Ríos y Santa Fe aparecen como zonas críticas del próximo evento meteorológico con modelos que anticipan acumulados que podrían ubicarse entre 30 y 40 milímetros, especialmente en el centro y sur entrerriano.

