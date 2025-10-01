Este miércoles 24 se realizó un encuentro muy especial en la Escuela Nº 81, donde distintas escuelas rurales se reunieron para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante.
Se instalan las temperaturas primaverales, pero se viene una día de verano y otra vez lluvia
Lo que queda de la semana será estable, con valores térmicos agradables, pero el sábado habrá un pico de calor, justo antes de la llegada de otra tormenta y hasta 30 mm de precipitaciones.REGION01/10/2025-
Entre hoy y el viernes se consolidará una masa de aire más seca y fresca que traerá una mejora general en gran parte del país y en Entre Ríos no se esperan precipitaciones durante estos días, lo que permitirá una pausa ideal para el campo y actividades al aire libre.
Las temperaturas irán en aumento por el ingreso de viento norte, con marcas que se parecerán más a las de fines de primavera que a comienzos de octubre. Pero la tregua de buen tiempo será breve, ya que un nuevo frente frío avanzará desde el sur durante el sábado, iniciando la inestabilidad en La Pampa y Buenos Aires. El domingo será el turno del Litoral.
Entre Ríos y Santa Fe aparecen como zonas críticas del próximo evento meteorológico con modelos que anticipan acumulados que podrían ubicarse entre 30 y 40 milímetros, especialmente en el centro y sur entrerriano.
Los pronósticos meteorológicos anticipan un fin de semana inestable en Entre Ríos, con la llegada de un frente frío que avanzará en la madrugada del sábado 27 de septiembre hacia el noreste del país.
Semana con clima variable, lloviznas, sol y despedida del invierno con posibles tormentas
Luego del inicio nuboso de la semana hábil, el cielo estará mayormente despejado con dominio de la estabilidad y temperaturas sin grandes cambios. El miércoles todavía se perfila tranquilo y con un leve ascenso térmico, aunque hacia el jueves la atmósfera volverá a mostrar signos de inestabilidad.
El rojo, que venía con ventaja de dos puntos y que con el empate se aseguraba la vuelta olímpica, perdió 2 a 1 de visitante en Urdinarrain. El liebrero hizo los deberes y se llevó el premio al golear 3 a 0 a Central Entrerriano. Fue una definición en la que el fútbol del "interior" del departamento volvió a ser protagonista.
Desde este viernes 12 y hasta el domingo 28 de septiembre habrá una serie de actividades que convocarán a los vecinos a asistir a una variada agenda.
En el primer semestre de 2025 se recuperó el crédito bancario en Entre Ríos y la Región Centro, aunque los depósitos siguen en baja
Un informe del IIES-CEER sobre la evolución del sistema financiero nacional y regional, con datos hasta mayo de 2025, revela que los préstamos bancarios mostraron una notable recuperación tanto a nivel país como en Entre Ríos y el resto de la Región Centro. Sin embargo, los depósitos privados continúan sin repuntar, afectados por el desvío de fondos hacia instrumentos del mercado de capitales.
La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Deportes, desarrolló con gran éxito la sexta fecha del Circuito Municipal de Pádel. La competencia se disputó en cuatro escenarios locales: Central Buffet, La Jaula Pádel, Los Pinos Pádel y Taquitos Pádel, este último elegido como sede para las finales.
Concepción del Uruguay recuperó su muestra rural con una edición que superó todas las expectativas
Después de ocho años sin realizarse, la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay volvió a organizar su exposición y el resultado fue ampliamente positivo. La muestra se realizó del 26 al 28 de septiembre y terminó siendo mucho más grande de lo que se había previsto inicialmente, tanto en participación como en volumen comercial y presencia de público.
Frigerio anunció que el 100 por ciento de las escuelas rurales tendrán conectividad
El gobernador Rogelio Frigerio lanzó en la escuela N°16 El Tambor de Tacuarí, de Colonia Ensayo, el Plan de Conectividad para Escuelas Rurales de Entre Ríos por el cual el gobierno provincial instalará antenas satelitales para que el 100 por ciento de dichos establecimientos educativos puedan acceder a internet.
En el marco de los operativos “Campo Seguro”, personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales realizó múltiples procedimientos en distintos departamentos de Entre Ríos y secuestró más de 15 armas de fuego en los últimos días.