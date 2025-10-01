Se instalan las temperaturas primaverales, pero se viene una día de verano y otra vez lluvia

Entre hoy y el viernes se consolidará una masa de aire más seca y fresca que traerá una mejora general en gran parte del país y en Entre Ríos no se esperan precipitaciones durante estos días, lo que permitirá una pausa ideal para el campo y actividades al aire libre.

Las temperaturas irán en aumento por el ingreso de viento norte, con marcas que se parecerán más a las de fines de primavera que a comienzos de octubre. Pero la tregua de buen tiempo será breve, ya que un nuevo frente frío avanzará desde el sur durante el sábado, iniciando la inestabilidad en La Pampa y Buenos Aires. El domingo será el turno del Litoral.

Entre Ríos y Santa Fe aparecen como zonas críticas del próximo evento meteorológico con modelos que anticipan acumulados que podrían ubicarse entre 30 y 40 milímetros, especialmente en el centro y sur entrerriano.



