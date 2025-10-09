Desde Larroque, una estudiante con discapacidad visual inspira con su trabajo artesanal

Nadia Croce es una estudiante que asiste al Curso de Tejedor Manual para Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE) en nuestra ciudad. Se inscribió junto a su hermana y, desde entonces, ha desarrollado una gran habilidad para el tejido artesanal.

"Historias como la de Nadia, nos recuerdan que la educación transforma vidas y que siempre hay caminos para aprender y crear oportunidades", expresó la presidente del CGE, Alicia Fregonese.

La funcionaria se refiere a la artista mendocina, que de visita en nuestra ciudad desde hace varios meses, se aquerenció tanto que comenzó a compartir lo que tanto ama y sabe hacer, especialmente música, pero también a las artesanías, algo que claramente son sentires que comparte con otros familiares 

"Elabora prendas, las publica y las vende. Con los bordados la ayudó la profesora de  la capacitación Andrea Marchisio, y todo el resto del trabajo lo realiza ella misma", explicó el coordinador del programa en Gualeguaychú, Miguel Díaz, quien resaltó el entusiasmo y la constancia de Nadia.

"Además de su pasión por el tejido, Nadia también es profesora de música y cantante e integra una banda. Ella comparte sus creaciones en YouTube, tanto de su parte musical como las prendas que confecciona y ofrece a la venta", agregó Díaz.

"Los talleres no sólo enseñan habilidades, sino que también se convierten en una fuente de trabajo y de recursos para nuestros estudiantes. Promueven autonomía, confianza y oportunidades reales de inclusión laboral" destacó el director de Educación Jóvenes y Adultos del CGE, Alfredo Blochinger.

La historia de Nadia Croce es un ejemplo de esfuerzo y superación. Con discapacidad visual apostó por la creatividad y el amor por el aprendizaje, demostrando que no hay límites cuando se trata de compartir talento. Su experiencia inspira a toda la comunidad educativa y refleja el valor transformador de la educación.



 

