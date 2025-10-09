En el marco de las últimas jornadas de la novena patronal, la comunidad de Larroque vivió este miércoles 8 de octubre una celebración especial dedicada a los jóvenes bajo el lema “Él es la verdadera juventud del mundo”. La misa, presidida por el Obispo Monseñor Héctor Zordán y el Cura Párroco Carlos Stadler, reunió a gran cantidad de fieles en una emotiva ceremonia donde la luz de las velas acompañó un momento de oración y reflexión.
Desde Larroque, una estudiante con discapacidad visual inspira con su trabajo artesanal
Nadia Croce es una estudiante que asiste al Curso de Tejedor Manual para Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE) en nuestra ciudad. Se inscribió junto a su hermana y, desde entonces, ha desarrollado una gran habilidad para el tejido artesanal.
"Historias como la de Nadia, nos recuerdan que la educación transforma vidas y que siempre hay caminos para aprender y crear oportunidades", expresó la presidente del CGE, Alicia Fregonese.
La funcionaria se refiere a la artista mendocina, que de visita en nuestra ciudad desde hace varios meses, se aquerenció tanto que comenzó a compartir lo que tanto ama y sabe hacer, especialmente música, pero también a las artesanías, algo que claramente son sentires que comparte con otros familiares
"Elabora prendas, las publica y las vende. Con los bordados la ayudó la profesora de la capacitación Andrea Marchisio, y todo el resto del trabajo lo realiza ella misma", explicó el coordinador del programa en Gualeguaychú, Miguel Díaz, quien resaltó el entusiasmo y la constancia de Nadia.
"Además de su pasión por el tejido, Nadia también es profesora de música y cantante e integra una banda. Ella comparte sus creaciones en YouTube, tanto de su parte musical como las prendas que confecciona y ofrece a la venta", agregó Díaz.
"Los talleres no sólo enseñan habilidades, sino que también se convierten en una fuente de trabajo y de recursos para nuestros estudiantes. Promueven autonomía, confianza y oportunidades reales de inclusión laboral" destacó el director de Educación Jóvenes y Adultos del CGE, Alfredo Blochinger.
La historia de Nadia Croce es un ejemplo de esfuerzo y superación. Con discapacidad visual apostó por la creatividad y el amor por el aprendizaje, demostrando que no hay límites cuando se trata de compartir talento. Su experiencia inspira a toda la comunidad educativa y refleja el valor transformador de la educación.
Será una noche para reencontrarse con las voces que el Gordo Elena convocó y que espiritualmente sigue acompañando. Roberto Romani y sus compañeros de la muestra artística "Los Duendes Azules" se sumarán a la celebración del legado musical del querido "Gordo" que sigue latiendo en Larroque. Fotos de Silvina González.
La Municipalidad de Larroque continúa ejecutando su plan de renovación del alumbrado público, incorporando tecnología LED que mejora la iluminación, incrementa la seguridad y promueve la eficiencia energética en la ciudad.
En el marco de la campaña hacia las próximas elecciones legislativas, los candidatos nacionales Adán Bahl y Guillermo Michel visitaron este lunes la ciudad de Larroque, donde mantuvieron una reunión con militantes y vecinos en la sede del Partido Justicialista.
La Unidad Básica de Larroque anunció la realización de una importante reunión política que contará con la presencia de candidatos a Senador y Diputado Nacional, en el marco de la campaña rumbo a las próximas elecciones legislativas.
Bomberos Voluntarios de Larroque renovó su Comisión Directiva tras la Asamblea General Ordinaria
La Asociación de Bomberos Voluntarios llevó adelante su Asamblea General Ordinaria el pasado 3 de octubre de 2025, a las 19 horas, donde se trataron diversos puntos institucionales y se concretó la renovación total de la Comisión Directiva y el órgano de fiscalización por vencimiento de mandato.
Fraccarolli y Ronconi celebra su 37º aniversario con un remate especial en Urdinarrain
Este viernes 10 de octubre, en las instalaciones San José de Urdinarrain, la firma Fraccarolli y Ronconi S.R.L. llevará adelante su 37º remate aniversario, un evento que promete ser mucho más que una jornada comercial: será una verdadera celebración de la historia, la pasión y el trabajo compartido.
Entre Ríos perdió 58.000 hectáreas de bosques nativos en 15 años: el Gualeguay en alerta
Un estudio de la FAUBA advierte que la expansión agrícola redujo un 8,4 % la cobertura boscosa en la cuenca del río Gualeguay. Los investigadores advierten sobre un equilibrio hídrico en riesgo.
“La elección está polarizada entre LLA y el peronismo encabezado por Bahl y Michel”
Se activó el debate sobre la lectura de escenarios electorales. Desde la nómina peronista y oficialista ratificaron su posición de polarización. / Por: Redacción de Página Política