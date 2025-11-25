Entre la tarde y la noche del jueves podrían registrarse fenómenos que pueden llegar a ser intensos con ráfagas de viento, posible caída de granizo y lluvia que dejará hasta 40 mm de agua acumulada.
Casi una costumbre: Central y Deportivo vuelven a definir el campeonato de liga
El corazón futbolero de rojos y azules volverá a latir con fuerza este fin de semana con una nueva edición del clásico del sur entrerriano, un enfrentamiento de ida y vuelta que trasciende lo deportivo y forma parte del folclore del interior del departamento.REGION25/11/2025-
La moneda vuelva a estar en el aire y al mejor de dos partidos, igual que aqueya historia de 2022 por la copa Entre Ríos, Central y Deportivo serán protagonistas de la pulseada.
Reviviendo lo que pasó este fin de semana extra largo con muchos atractivos, las semifinales de vuelta del Torneo Clausura “Luis María Cabezas” ofrecieron una jornada cargada de emoción, goles decisivos y un ambiente que vuelva a calentar el clima de lo que será otro clásico del sur entrerriano, uno de los capítulos más apasionantes del fútbol de la región.
Es que Central Larroque y Deportivo Urdinarrain avanzaron a la gran final y nuevamente protagonizarán la definición de un campeonato de la Liga Departamental de Gualeguaychú, tal como sucede en la mayoría de las temporadas.
En el estadio municipal, el Rojo hizo valer la diferencia obtenida en la ida, donde había marcado tres goles fundamentales. En la revancha, Pueblo Nuevo abrió el marcador con un tanto de Guillermo Aguilar, pero en la segunda parte Urbano Quintana igualó para Central Larroque. Sobre el cierre, Andrés Rojas señaló el 2-1 para el Sabalero, resultado que no alcanzó debido al global de 4-2 que favoreció al equipo dirigido por “Capi” Londra, sellando así su boleto a la final.
Mientras tanto, en Urdinarrain se vivió una verdadera fiesta futbolera con el clásico que definiría al otro finalista. Tras el 1-0 de Juventud en la ida, el panorama parecía encaminado para el equipo conducido por Miguel Chareum cuando Bruno Ramírez puso en ventaja a Juventud en el estadio Teodoro Treisse. Sin embargo, el conjunto de Javier Lenciza reaccionó y Axel Sánchez estableció el empate antes del cierre de la primera mitad.
En el complemento, el Depor fue decididamente en busca de la clasificación y encontró su premio sobre el final gracias al tanto de Agustín Márquez, que significó el 2-1 y llevó la serie a los penales. Desde los doce pasos, emergió la figura de Agustín Carreño, quien contuvo el remate de Robertino Morales. Luego, el goleador Ángel David Tellechea definió la serie y desató el festejo del Deportivo, sellando el pase a la final.
La definición del torneo tendrá su primera final en Larroque y la revancha en Urdinarrain, donde se conocerá al campeón del Clausura. Más allá del resultado deportivo, el duelo vuelve a encender la pasión histórica que caracteriza al folklore del fútbol del sur entrerriano: un clásico que moviliza ciudades y que, temporada tras temporada, termina escribiendo buena parte de la historia grande del campeonato.
El fin de semana decisivo promete tribunas llenas, colores, banderas, recuerdos y esa mística que solo se respira cuando se enfrentan Central y Deportivo, dos instituciones que han convertido su rivalidad deportiva en uno de los emblemas más fuertes del fútbol departamental.
La Comuna informó que se recibió un nuevo tractor 0 km equipado con pala cargadora frontal, adquirido mediante Licitación Pública N° 01/2025 por un total de $65.400.000. Del acto participaron consejeros y consejeras, vecinos y personal comunal, quienes acompañaron la presentación de esta importante incorporación.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas que abarca a los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, alcanzando también al centro y oeste de la provincia.
Clima variable en Entre Ríos: alerta por tormentas para el martes y algo de inestabilidad para el fin de semana
Hacia el martes a la noche se prevé el ingreso de un sistema de inestabilidad que podría generar tormentas en el oeste entrerriano, con posterior mejora desde el miércoles. Se espera calor hacia el viernes pero el ingreso de otro frente frío podría traer algunos chaparrones.
14 y 15 de Noviembre: Urdinarrain se prepara para vivir la gran Fiesta de la Cerveza
La vecina ciudad ya palpita una nueva edición de su esperada Fiesta de la Cerveza, organizada por la Asociación de Argentinos de Ascendencia Alemana, que este año llega con más propuestas, más música y el espíritu de siempre: celebrar las raíces, el trabajo y la alegría compartida.
Después de las precipitaciones registradas este viernes, el Litoral volverá a estar bajo condiciones inestables a partir del martes, cuando se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal frío que podría generar lluvias y tormentas en la región.
Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios
En el marco del plan del control del fuego, el gobierno de Entre Ríos prohibió cualquier clase de quema, en todas sus variantes, desde el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.
Banco Entre Ríos presentó una campaña con beneficios exclusivos para jubilados y pensionados
El Banco Entre Ríos lanzó un paquete de promociones y cuotas sin interés destinado a jubilados y pensionados nacionales que cobren —o decidan comenzar a cobrar— sus haberes en la entidad. La propuesta incluye descuentos en rubros esenciales y opciones de financiación en comercios de la provincia, con el objetivo de acompañar la economía cotidiana del sector.
La Municipalidad de Larroque, la Comisaría y el Juzgado de Paz emitieron un recordatorio dirigido a vecinos y vecinas de la ciudad para reforzar la importancia de utilizar los canales institucionales correspondientes ante la sospecha de situaciones que puedan implicar un hecho ilícito.
El corazón futbolero de rojos y azules volverá a latir con fuerza este fin de semana con una nueva edición del clásico del sur entrerriano, un enfrentamiento de ida y vuelta que trasciende lo deportivo y forma parte del folclore del interior del departamento.
Larroque vivió este domingo una celebración de la tradición con una masiva convocatoria en el Polideportivo Municipal, donde familias, agrupaciones tradicionalistas, artistas y emprendedores compartieron un día completo dedicado a la identidad cultural de la región.