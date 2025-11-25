Casi una costumbre: Central y Deportivo vuelven a definir el campeonato de liga

La moneda vuelva a estar en el aire y al mejor de dos partidos, igual que aqueya historia de 2022 por la copa Entre Ríos, Central y Deportivo serán protagonistas de la pulseada.



Reviviendo lo que pasó este fin de semana extra largo con muchos atractivos, las semifinales de vuelta del Torneo Clausura “Luis María Cabezas” ofrecieron una jornada cargada de emoción, goles decisivos y un ambiente que vuelva a calentar el clima de lo que será otro clásico del sur entrerriano, uno de los capítulos más apasionantes del fútbol de la región.



Es que Central Larroque y Deportivo Urdinarrain avanzaron a la gran final y nuevamente protagonizarán la definición de un campeonato de la Liga Departamental de Gualeguaychú, tal como sucede en la mayoría de las temporadas.

En el estadio municipal, el Rojo hizo valer la diferencia obtenida en la ida, donde había marcado tres goles fundamentales. En la revancha, Pueblo Nuevo abrió el marcador con un tanto de Guillermo Aguilar, pero en la segunda parte Urbano Quintana igualó para Central Larroque. Sobre el cierre, Andrés Rojas señaló el 2-1 para el Sabalero, resultado que no alcanzó debido al global de 4-2 que favoreció al equipo dirigido por “Capi” Londra, sellando así su boleto a la final.

Mientras tanto, en Urdinarrain se vivió una verdadera fiesta futbolera con el clásico que definiría al otro finalista. Tras el 1-0 de Juventud en la ida, el panorama parecía encaminado para el equipo conducido por Miguel Chareum cuando Bruno Ramírez puso en ventaja a Juventud en el estadio Teodoro Treisse. Sin embargo, el conjunto de Javier Lenciza reaccionó y Axel Sánchez estableció el empate antes del cierre de la primera mitad.





En el complemento, el Depor fue decididamente en busca de la clasificación y encontró su premio sobre el final gracias al tanto de Agustín Márquez, que significó el 2-1 y llevó la serie a los penales. Desde los doce pasos, emergió la figura de Agustín Carreño, quien contuvo el remate de Robertino Morales. Luego, el goleador Ángel David Tellechea definió la serie y desató el festejo del Deportivo, sellando el pase a la final.

La definición del torneo tendrá su primera final en Larroque y la revancha en Urdinarrain, donde se conocerá al campeón del Clausura. Más allá del resultado deportivo, el duelo vuelve a encender la pasión histórica que caracteriza al folklore del fútbol del sur entrerriano: un clásico que moviliza ciudades y que, temporada tras temporada, termina escribiendo buena parte de la historia grande del campeonato.

El fin de semana decisivo promete tribunas llenas, colores, banderas, recuerdos y esa mística que solo se respira cuando se enfrentan Central y Deportivo, dos instituciones que han convertido su rivalidad deportiva en uno de los emblemas más fuertes del fútbol departamental.