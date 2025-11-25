Recomiendan a la comunidad acudir a los canales oficiales ante hechos sospechosos

Las autoridades destacaron que, en muchos casos, no es necesario realizar una denuncia formal para advertir o prevenir un episodio desagradable, pero sí resulta fundamental comunicarlo de manera inmediata a quienes pueden intervenir.

En ese sentido, se recomienda realizar un llamado a la línea gratuita 101, con el fin de poner en conocimiento la situación que se está viviendo y permitir la adopción de las medidas pertinentes.

Asimismo, se recordó que, en lugares donde puede no haber señal de celular o disponibilidad de medios de comunicación —como Paso “El Corralito”— se debe recurrir a las personas responsables del lugar. En el caso de los balnearios, se puede acudir a los guardavidas; y en el Polideportivo, al personal municipal que se encuentra de manera permanente. Además, el predio cuenta con cámaras de videovigilancia como herramienta preventiva.

Las instituciones remarcaron también la importancia de ejercer un uso responsable de las redes sociales y de los medios de comunicación. Si bien la libertad de expresión forma parte esencial de la vida democrática, insistieron en que la comunicación de situaciones sensibles debe priorizar los canales oficiales para evitar confusiones y contribuir a la seguridad de toda la comunidad.