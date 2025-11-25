Larroque vivió este domingo una celebración de la tradición con una masiva convocatoria en el Polideportivo Municipal, donde familias, agrupaciones tradicionalistas, artistas y emprendedores compartieron un día completo dedicado a la identidad cultural de la región.
Recomiendan a la comunidad acudir a los canales oficiales ante hechos sospechosos
La Municipalidad de Larroque, la Comisaría y el Juzgado de Paz emitieron un recordatorio dirigido a vecinos y vecinas de la ciudad para reforzar la importancia de utilizar los canales institucionales correspondientes ante la sospecha de situaciones que puedan implicar un hecho ilícito.LOCALES25/11/2025-
Las autoridades destacaron que, en muchos casos, no es necesario realizar una denuncia formal para advertir o prevenir un episodio desagradable, pero sí resulta fundamental comunicarlo de manera inmediata a quienes pueden intervenir.
En ese sentido, se recomienda realizar un llamado a la línea gratuita 101, con el fin de poner en conocimiento la situación que se está viviendo y permitir la adopción de las medidas pertinentes.
Asimismo, se recordó que, en lugares donde puede no haber señal de celular o disponibilidad de medios de comunicación —como Paso “El Corralito”— se debe recurrir a las personas responsables del lugar. En el caso de los balnearios, se puede acudir a los guardavidas; y en el Polideportivo, al personal municipal que se encuentra de manera permanente. Además, el predio cuenta con cámaras de videovigilancia como herramienta preventiva.
Las instituciones remarcaron también la importancia de ejercer un uso responsable de las redes sociales y de los medios de comunicación. Si bien la libertad de expresión forma parte esencial de la vida democrática, insistieron en que la comunicación de situaciones sensibles debe priorizar los canales oficiales para evitar confusiones y contribuir a la seguridad de toda la comunidad.
Realizaron un mural por el Día Mundial de la Diabetes en el Centro de Salud Dr. Santiago Bugnard
El pasado 17 de noviembre, el Área de Salud de la Municipalidad y el Centro de Salud Dr. Santiago Bugnard llevaron adelante una actividad especial en el marco del Día Mundial de la Diabetes, conmemorado cada 14 de noviembre.
El miércoles 19 de noviembre, de 08:00 a 12:00, ANSES atenderá en el Honorable Concejo Deliberante. Los vecinos podrán realizar trámites y consultas sin costo y por orden de llegada.
La Fiesta de la Tradición vuelve a reprogramarse y se realizará el domingo 23 de noviembre
A causa del clima, la municipalidad anunció una nueva modificación de fecha. El evento, que ya había sido reprogramado con anterioridad, vuelve a postergarse debido al pronóstico de lluvias previsto para el domingo 16 de noviembre.
Séptima fecha del circuito municipal de pádel: deporte y salud unidos por la concientización
La Municipalidad de Larroque, a través de las Áreas de Deportes y Salud, llevó adelante la séptima fecha del Circuito Municipal de Pádel, que se desarrolló el pasado fin de semana —7, 8 y 9 de noviembre— en distintos escenarios locales: Central Buffet, Los Pinos Pádel, Taquitos Pádel y La Jaula Pádel, siendo esta última la sede de las finales.
Desafío ECO YPF: destacada actuación de la escuela técnica de Larroque, segunda mejor de Entre Ríos
El fin de semana se conocieron los resultados generales del Desafío ECO YPF, la competencia nacional en la que escuelas técnicas de todo el país diseñan, construyen y compiten con autos eléctricos de emisión cero.
Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios
En el marco del plan del control del fuego, el gobierno de Entre Ríos prohibió cualquier clase de quema, en todas sus variantes, desde el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.
Banco Entre Ríos presentó una campaña con beneficios exclusivos para jubilados y pensionados
El Banco Entre Ríos lanzó un paquete de promociones y cuotas sin interés destinado a jubilados y pensionados nacionales que cobren —o decidan comenzar a cobrar— sus haberes en la entidad. La propuesta incluye descuentos en rubros esenciales y opciones de financiación en comercios de la provincia, con el objetivo de acompañar la economía cotidiana del sector.
La Municipalidad de Larroque, la Comisaría y el Juzgado de Paz emitieron un recordatorio dirigido a vecinos y vecinas de la ciudad para reforzar la importancia de utilizar los canales institucionales correspondientes ante la sospecha de situaciones que puedan implicar un hecho ilícito.
El corazón futbolero de rojos y azules volverá a latir con fuerza este fin de semana con una nueva edición del clásico del sur entrerriano, un enfrentamiento de ida y vuelta que trasciende lo deportivo y forma parte del folclore del interior del departamento.
Larroque vivió este domingo una celebración de la tradición con una masiva convocatoria en el Polideportivo Municipal, donde familias, agrupaciones tradicionalistas, artistas y emprendedores compartieron un día completo dedicado a la identidad cultural de la región.