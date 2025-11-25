La Municipalidad de Larroque, la Comisaría y el Juzgado de Paz emitieron un recordatorio dirigido a vecinos y vecinas de la ciudad para reforzar la importancia de utilizar los canales institucionales correspondientes ante la sospecha de situaciones que puedan implicar un hecho ilícito.
Fiesta de la Tradición: una jornada plena en el Polideportivo de Larroque
Fue un día ideal para seguir jineteando el fin de semana largo, sabiendo que el lune seguía la tregua y habría tiempo para recargar pilas. El clima acompañó desde temprano y permitió que todo se desarrollara sin apuros y con una participación constante del público, que se mantuvo durante toda la jornada.
Por la mañana, las agrupaciones tradicionalistas abrieron la programación con un desfile que recorrió la ciudad, con la mejor pilcha dominguera en caballos y jinetes, para luego dar paso a las destrezas criollas. No faltaron la carrera de riendas ni la carrera de sortijas, dos clásicos que convocan a jinetes y aficionados de distintas localidades y que lograron sostener la atención del público hasta la última pasada.
Con la caída del sol, la actividad se trasladó por completo al escenario. El Ballet Amanecer Gualeyo, de la ciudad de Gualeguay, marcó la transición de la tarde hacia la noche con una presentación prolija y muy ovacionada. Luego llegó la música con Facundo López y más tarde con Goyete Trío, que tuvo a Sebastián Martínez encargado de las glosas y a Ricardo y Franco Fiorotto en el escenario, hasta que se sumó Tiago Pelaez, un niño acordeonista que sorprendió y emocionó.
La grilla continuó con la actuación del Ballet Municipal de Adultos, bajo la dirección de Lauro Cichero, seguido por la intervención de Virgilio Fiorotto, quien aportó poesía y silencio atento entre tanto ritmo y movimiento. Después fue el turno de Igna Sartori, seguido por Carlitos Romero y su Conjunto, y el cierre quedó a cargo de Leo Insaurralde y sus Chamameceros, cuando ya la noche había ganado por completo el predio.
Durante toda la jornada, decenas de puestos de gastronomía y artesanías rodearon el área principal. Hubo una demanda constante de platos y productos regionales, con emprendedores e instituciones aprovechando la oportunidad para ofrecer sus elaboraciones. Entre lo más buscado estuvo el asado con cuero, que se agotó en poco tiempo.
La edición de este año dejó una postal clara: la fiesta de la tradición es un punto de encuentro donde generaciones distintas comparten un mismo lenguaje cultural, sin necesidad de artificios ni solemnidades, simplemente viviendo y celebrando lo que forma parte de la memoria colectiva de Larroque y su región.
Lo lindo es que puede serguir creciendo, del mismo modo que Larroque Pinta o Carnavaleando, que junto a otras propuestas públicas y privadas sirven para disitinguir a Larroque dentro de la oferta festivalera del sur entrerriano.
Realizaron un mural por el Día Mundial de la Diabetes en el Centro de Salud Dr. Santiago Bugnard
El pasado 17 de noviembre, el Área de Salud de la Municipalidad y el Centro de Salud Dr. Santiago Bugnard llevaron adelante una actividad especial en el marco del Día Mundial de la Diabetes, conmemorado cada 14 de noviembre.
El miércoles 19 de noviembre, de 08:00 a 12:00, ANSES atenderá en el Honorable Concejo Deliberante. Los vecinos podrán realizar trámites y consultas sin costo y por orden de llegada.
La Fiesta de la Tradición vuelve a reprogramarse y se realizará el domingo 23 de noviembre
A causa del clima, la municipalidad anunció una nueva modificación de fecha. El evento, que ya había sido reprogramado con anterioridad, vuelve a postergarse debido al pronóstico de lluvias previsto para el domingo 16 de noviembre.
Séptima fecha del circuito municipal de pádel: deporte y salud unidos por la concientización
La Municipalidad de Larroque, a través de las Áreas de Deportes y Salud, llevó adelante la séptima fecha del Circuito Municipal de Pádel, que se desarrolló el pasado fin de semana —7, 8 y 9 de noviembre— en distintos escenarios locales: Central Buffet, Los Pinos Pádel, Taquitos Pádel y La Jaula Pádel, siendo esta última la sede de las finales.
Desafío ECO YPF: destacada actuación de la escuela técnica de Larroque, segunda mejor de Entre Ríos
El fin de semana se conocieron los resultados generales del Desafío ECO YPF, la competencia nacional en la que escuelas técnicas de todo el país diseñan, construyen y compiten con autos eléctricos de emisión cero.
Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios
En el marco del plan del control del fuego, el gobierno de Entre Ríos prohibió cualquier clase de quema, en todas sus variantes, desde el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.
Banco Entre Ríos presentó una campaña con beneficios exclusivos para jubilados y pensionados
El Banco Entre Ríos lanzó un paquete de promociones y cuotas sin interés destinado a jubilados y pensionados nacionales que cobren —o decidan comenzar a cobrar— sus haberes en la entidad. La propuesta incluye descuentos en rubros esenciales y opciones de financiación en comercios de la provincia, con el objetivo de acompañar la economía cotidiana del sector.
La Municipalidad de Larroque, la Comisaría y el Juzgado de Paz emitieron un recordatorio dirigido a vecinos y vecinas de la ciudad para reforzar la importancia de utilizar los canales institucionales correspondientes ante la sospecha de situaciones que puedan implicar un hecho ilícito.
El corazón futbolero de rojos y azules volverá a latir con fuerza este fin de semana con una nueva edición del clásico del sur entrerriano, un enfrentamiento de ida y vuelta que trasciende lo deportivo y forma parte del folclore del interior del departamento.
