El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas que afectarán gran parte del oeste y centro y sur de Entre Ríos, incluyendo a Larroque y su zona de influencia, durante el viernes 24 y sábado 25 de octubre.
El Municipio de Urdinarrain realizará un remate público con 91 bienes en desuso
La subasta, organizada por la Municipalidad y a cargo de la firma Fracarolli y Ronconi S.R.L., incluirá vehículos, maquinarias, herramientas y otros artículos desafectados del uso público.REGION28/10/2025-
La Municipalidad de Urdinarrain anunció la realización de un remate público de bienes en desuso, que se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre, desde las 9:00 h, en el Corralón Municipal, ubicado en calle Pellegrini y Bv. San Martín.
El acto estará a cargo de la firma Fracarolli y Ronconi S.R.L., y tiene como objetivo la venta de 91 lotes compuestos por bienes muebles, vehículos, maquinaria y otros elementos que ya no son utilizados por el municipio.
El procedimiento se enmarca en el Decreto Nº 888/25 y la Ordenanza Nº 1676/25, mediante los cuales fueron desafectados y declarados en desuso distintos bienes pertenecientes al patrimonio municipal.
Entre los artículos más destacados figuran un automóvil Ford Focus, una cargadora frontal Michigan 55 R, un camión Dodge DP 800, un automóvil Ford Falcon, una pick up Peugeot, un tractor Fiat R60 con pala cargadora Conard, un camión Chevrolet C60, una chipiadora Deysa 750 M, un colectivo Euro Bus modelo 1997, un acoplado Marsico, además de chapas, aberturas, motores, luminarias, y bebederos, entre otros elementos.
Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informaron que los lotes estarán exhibidos los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre, en el mismo Corralón, de 15 a 18 h.
Quienes deseen realizar consultas o solicitar información adicional podrán comunicarse con la firma rematadora al teléfono 3446-632917.
Se instalan las temperaturas primaverales, pero se viene una día de verano y otra vez lluvia
Lo que queda de la semana será estable, con valores térmicos agradables, pero el sábado habrá un pico de calor, justo antes de la llegada de otra tormenta y hasta 30 mm de precipitaciones.
Este miércoles 24 se realizó un encuentro muy especial en la Escuela Nº 81, donde distintas escuelas rurales se reunieron para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante.
Los pronósticos meteorológicos anticipan un fin de semana inestable en Entre Ríos, con la llegada de un frente frío que avanzará en la madrugada del sábado 27 de septiembre hacia el noreste del país.
Semana con clima variable, lloviznas, sol y despedida del invierno con posibles tormentas
Luego del inicio nuboso de la semana hábil, el cielo estará mayormente despejado con dominio de la estabilidad y temperaturas sin grandes cambios. El miércoles todavía se perfila tranquilo y con un leve ascenso térmico, aunque hacia el jueves la atmósfera volverá a mostrar signos de inestabilidad.
El rojo, que venía con ventaja de dos puntos y que con el empate se aseguraba la vuelta olímpica, perdió 2 a 1 de visitante en Urdinarrain. El liebrero hizo los deberes y se llevó el premio al golear 3 a 0 a Central Entrerriano. Fue una definición en la que el fútbol del "interior" del departamento volvió a ser protagonista.
Francisco Benedetti celebró el triunfo del frente electoral y destacó la tranquilidad de la jornada cívica
El intendente de Larroque expresó su satisfacción tras los resultados de las elecciones legislativas nacionales, que dieron el triunfo al frente electoral del cual forma parte la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, tanto a nivel provincial como en la ciudad.
La Libertad Avanza ganó con amplitud en Larroque y se consolidó como la fuerza más votada
La Libertad Avanza, el frente oficialista provincial liderado por Rogelio Frigerio e integrado por la Unión Cívica Radical, obtuvo un contundente triunfo electoral en Larroque en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, imponiéndose con más del 56% de los votos en las categorías de senadores y diputados nacionales.
Trigo entrerriano: una campaña con rindes prometedores, pero con precios en su nivel más bajo desde 2020
Según la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el rendimiento provincial promedio se ubicaría en 3.600 kg/ha —un 13% más que en la campaña anterior—, aunque la rentabilidad se ve comprometida por la caída del precio a cosecha, que se proyecta en 183 U$S/t.
La subasta, organizada por la Municipalidad y a cargo de la firma Fracarolli y Ronconi S.R.L., incluirá vehículos, maquinarias, herramientas y otros artículos desafectados del uso público.
ATER y el CFI articulan herramientas fiscales y financieras para impulsar la inversión y el desarrollo productivo
El gobierno provincial a través de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) firmó un acuerdo de cooperación con la Fiduciaria del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinado a fortalecer la articulación entre las políticas fiscales y las herramientas financieras de apoyo al desarrollo productivo de la provincia.