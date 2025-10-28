El Municipio de Urdinarrain realizará un remate público con 91 bienes en desuso

La Municipalidad de Urdinarrain anunció la realización de un remate público de bienes en desuso, que se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre, desde las 9:00 h, en el Corralón Municipal, ubicado en calle Pellegrini y Bv. San Martín.

El acto estará a cargo de la firma Fracarolli y Ronconi S.R.L., y tiene como objetivo la venta de 91 lotes compuestos por bienes muebles, vehículos, maquinaria y otros elementos que ya no son utilizados por el municipio.

El procedimiento se enmarca en el Decreto Nº 888/25 y la Ordenanza Nº 1676/25, mediante los cuales fueron desafectados y declarados en desuso distintos bienes pertenecientes al patrimonio municipal.









Entre los artículos más destacados figuran un automóvil Ford Focus, una cargadora frontal Michigan 55 R, un camión Dodge DP 800, un automóvil Ford Falcon, una pick up Peugeot, un tractor Fiat R60 con pala cargadora Conard, un camión Chevrolet C60, una chipiadora Deysa 750 M, un colectivo Euro Bus modelo 1997, un acoplado Marsico, además de chapas, aberturas, motores, luminarias, y bebederos, entre otros elementos.

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informaron que los lotes estarán exhibidos los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre, en el mismo Corralón, de 15 a 18 h.

Quienes deseen realizar consultas o solicitar información adicional podrán comunicarse con la firma rematadora al teléfono 3446-632917.