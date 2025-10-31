La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Cultura, llevará adelante este sábado 1° de noviembre una jornada especial en homenaje a la reconocida escritora larroquense María Esther de Miguel, al cumplirse 100 años de su nacimiento. Las actividades se realizarán en su casa natal y en la Casa Museo “La Tera”.
En una charla se abordarán los riesgos del juego y las apuestas digitales
La Dirección de Prevención en Consumos Problemáticos de Larroque organiza dos encuentros dedicados a reflexionar sobre las nuevas formas de juego y consumo que atraviesan la vida cotidiana: ludopatía, apuestas online, billeteras virtuales, endeudamiento y los riesgos asociados.LOCALES31/10/2025-
La primera actividad será la charla “¿A qué apuestas nos invita el siglo XXI?”, a cargo de la psicóloga Débora Blanca, especialista en ludopatía. Se desarrollará el miércoles 6 de noviembre, a las 18:00, en el Salón de Usos Múltiples (SUM), y está dirigida a docentes, referentes de clubes, integrantes de instituciones locales, padres, familias y público en general.
Al día siguiente, el jueves 7 de noviembre a las 9:30, en el mismo lugar, se realizará el taller “Las apuestas no son un juego”, especialmente destinado a estudiantes de nivel secundario. La propuesta busca promover la reflexión sobre los riesgos del juego y las apuestas online, así como el uso problemático de las billeteras virtuales entre los jóvenes.
Ambas actividades forman parte de las acciones de prevención y concientización que impulsa la Dirección de Prevención en Consumos Problemáticos del municipio, con el objetivo de fomentar el diálogo y la toma de conciencia frente a los desafíos del juego en la era digital.
Presupuesto Participativo: la Escuela N°66 “José Manuel Estrada” recibió su aporte
La Municipalidad de Larroque realizó la tercera entrega correspondiente al Presupuesto Participativo 2025. En esta ocasión, la Escuela N°66 “José Manuel Estrada” fue la institución beneficiada con el aporte destinado a concretar su proyecto de Espacio de regulación emocional y sensorial para estudiantes con TEA y TDAH.
La Libertad Avanza ganó con amplitud en Larroque y se consolidó como la fuerza más votada
La Libertad Avanza, el frente oficialista provincial liderado por Rogelio Frigerio e integrado por la Unión Cívica Radical, obtuvo un contundente triunfo electoral en Larroque en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, imponiéndose con más del 56% de los votos en las categorías de senadores y diputados nacionales.
Francisco Benedetti celebró el triunfo del frente electoral y destacó la tranquilidad de la jornada cívica
El intendente de Larroque expresó su satisfacción tras los resultados de las elecciones legislativas nacionales, que dieron el triunfo al frente electoral del cual forma parte la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, tanto a nivel provincial como en la ciudad.
La participación electoral en Larroque se acerca al promedio histórico y se espera que supere el 70%
Con el 65% de los votantes que ya pasaron por las urnas hasta las 16 horas, la jornada electoral en Larroque transcurre con normalidad y una participación que se acerca a los valores habituales de la ciudad.
Transcurridas cinco horas del inicio del acto electoral, ya emitieron su voto 3.087 personas en las 19 mesas habilitadas en Larroque, sobre un total empadronado de 6.642 votantes. Entre las 12 y las 13 horas, la participación subió del 35% al 46%, aunque en las escuelas el movimiento sigue siendo moderado.
Los hermanos Fritzler, impulsores de la Expo Ovina y apasionados por la producción ovina en Urdinarrain
Desde su Cabaña El Porvenir, Félix y Álvaro Fritzler se preparan para participar de la octava edición de la Expo Ovina. Comenzaron en 2007, tras el cierre del tambo familiar, y con el paso del tiempo consolidaron un emprendimiento que combina trabajo, aprendizaje y vocación.
La subasta, organizada por la Municipalidad y a cargo de la firma Fracarolli y Ronconi S.R.L., incluirá vehículos, maquinarias, herramientas y otros artículos desafectados del uso público.
El próximo lunes comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial
El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de octubre, de activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia el lunes 3 de noviembre.
Después de varios fines de semana inestables, llega uno algo soleado pero caluroso
Tras varias semanas en las que el mal tiempo se repetía entre viernes y domingo o en uno de esos días, el pronóstico finalmente anuncia un cambio: este fin de semana no habría lluvias en Larroque ni en la región. El panorama cambia el martes tras un pico de calor.