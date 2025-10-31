En una charla se abordarán los riesgos del juego y las apuestas digitales

La Dirección de Prevención en Consumos Problemáticos de Larroque organiza dos encuentros dedicados a reflexionar sobre las nuevas formas de juego y consumo que atraviesan la vida cotidiana: ludopatía, apuestas online, billeteras virtuales, endeudamiento y los riesgos asociados.

La primera actividad será la charla “¿A qué apuestas nos invita el siglo XXI?”, a cargo de la psicóloga Débora Blanca, especialista en ludopatía. Se desarrollará el miércoles 6 de noviembre, a las 18:00, en el Salón de Usos Múltiples (SUM), y está dirigida a docentes, referentes de clubes, integrantes de instituciones locales, padres, familias y público en general.

Al día siguiente, el jueves 7 de noviembre a las 9:30, en el mismo lugar, se realizará el taller “Las apuestas no son un juego”, especialmente destinado a estudiantes de nivel secundario. La propuesta busca promover la reflexión sobre los riesgos del juego y las apuestas online, así como el uso problemático de las billeteras virtuales entre los jóvenes.

Ambas actividades forman parte de las acciones de prevención y concientización que impulsa la Dirección de Prevención en Consumos Problemáticos del municipio, con el objetivo de fomentar el diálogo y la toma de conciencia frente a los desafíos del juego en la era digital.



