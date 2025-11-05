“Larroque Pinta”: la fiesta popular que crece y ya es política de Estado

Ya es una linda costumbre, tiene margen para seguir creciendo y se puede decir que es la convocatoria que empieza a abrir la puerta del clima festivo de fin de año, por la seguidilla de eventos en la ciudad y la región, que se junta con la otra buena idea que es la fiesta de la tradición y al acto aniversario de Larroque el primero de diciembre.







El evento se ha convertido en una política de Estado, al mantener la continuidad de una propuesta iniciada en la gestión anterior y fortalecida con el paso del tiempo, que afirma su lugar en el calendario de la ciudad, y posiblemente en el regional, aunque se superpone con la Expo Ovina de Urdinarrain, con la que seguramente compite por público, ambas con entrada libre.

Larroque Pinta, centralizada por la Municipalidad de Larroque pero abierta a instituciones y emprendedores, volvió a reunir a una multitud que disfrutó de más de 60 stands gastronómicos, cerveceros, artesanales y de emprendimientos locales, en un ambiente festivo que combinó sabores, música y producción local.







Y además de emprendedores gastronómicos, feriantes y artesanos, este año le dio especial protagonismo a la música tropical con la participación de artistas locales y de la región. En el escenario se presentaron Tiziano Noriega, Ke Sabor, El Picaflor Bailantero, Emiliano Aguilar, Hacelo Samba y Canti DJ, ofreciendo un repertorio musical que mantuvo al público bailando hasta el cierre.



¿Podrían faltar otros rítmos musicales que generen mayor participación de artistas locales? quizás si, pero la cumbia es lo que mejor se adapta a la jornada, y en todo caso, o se replantea una distribución más amplia de los gustos musicales o se deberían generar otros eventos para que por ejemplo el rock, tenga su espacio de difusión con apoyo similar por parte del estado municipal.





Lo importante es que “Larroque Pinta” sin duda se incorporó como una celebración que refleja la identidad local, impulsa a los emprendedores y fortalece el vínculo de la comunidad en torno a la cultura y el encuentro.