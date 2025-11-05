Comenzó la última etapa del Plan de Facilidades de Pago de ATER

Esta iniciativa es impulsada por el Gobierno de Entre Ríos para acompañar, aliviar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La adhesión a este tramo final estará vigente únicamente hasta el 30 de noviembre de 2025, fecha en la que caducan todos los beneficios del plan.

Este régimen especial permite regularizar obligaciones adeudadas de todos los tributos provinciales, cuyos vencimientos hubieran operado hasta el 30 de junio de 2025.



Etapa 3: Beneficios vigentes del 1° al 30 de noviembre de 2025

El Plan ofrece la posibilidad de regularizar deudas con las siguientes opciones de pago y condonaciones:

-Contado: 60 por ciento de condonación de multas y 60 por ciento de intereses.

-Tres Cuotas: 40 por ciento de condonación en multas y 50 por ciento en intereses. Anticipo: 20 por ciento.

-Cinco Cuotas: 20 por ciento de condonación en multas y 30 por ciento en intereses. Anticipo: 25 por ciento.

Requisitos

Para acceder a los beneficios del Plan, los contribuyentes deberán:

-Estar adheridos a la Boleta Digital.

-Haber cancelado las obligaciones con vencimiento posterior al 30 de junio de 2025 correspondiente a los imponibles que pretenden regularizar.

La modalidad general de acogimiento es vía web, ingresando con Clave Fiscal a través del sitio oficial de ARCA, sección Servicios de ATER.

Última oportunidad

En este marco, desde ATER destacaron que "este plan es una herramienta práctica y accesible que el Gobierno de Entre Ríos ha puesto a disposición de los contribuyentes. En las primeras etapas hubo un alto grado de adhesión, posibilitando al Estado un significativo recupero de deuda, confirmándose esta tendencia en las consultas recibidas al iniciar esta instancia final".

Por su parte, la directora de Relación con el Contribuyente de ATER, María Liz Rodríguez Aréstico, enfatizó la conveniencia de acogerse sin demora: "Si bien los mayores beneficios se aplicaron en la primera etapa, los porcentajes de condonación de multas e intereses en noviembre siguen siendo muy ventajosos. Es fundamental no esperar a último momento para aprovechar estas condiciones especiales", advirtió.

Vías de contacto

Para consultas y asistencia personalizada, ATER ofrece sus canales habituales de atención:

-Teléfono: 0810-888-2837 de lunes a viernes de 8 a 13.

-Correo electrónico: [email protected]

-Sitio web oficial: www.ater.gob.ar, disponible las 24 horas.

-Atención presencial: En las oficinas y receptorías de ATER en toda la provincia.