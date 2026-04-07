Río Uruguay Seguros lanza RUS Market y anticipa un nuevo paso en su estrategia digital



Río Uruguay Seguros (RUS) anunciará el próximo martes 14 de abril el lanzamiento de RUS Market, una nueva plataforma digital que introduce cambios en la forma de cotizar y contratar seguros.

La presentación se llevará a cabo a las 14 horas mediante un streaming en vivo por su canal oficial de YouTube RUS Media TV , donde se darán a conocer las características y alcances de esta iniciativa.

Desde RUS adelantaron que se trata de un desarrollo que incorpora nuevas lógicas de contratación digital, con herramientas orientadas a simplificar la experiencia de usuario y optimizar los procesos comerciales. Entre algunos de los conceptos que se anticipan, se encuentran funcionalidades que permiten una interacción más dinámica con los productos, así como la integración de tecnología para agilizar instancias clave del proceso.

La propuesta también contempla nuevas posibilidades para los Productores Asesores de Seguros (PAS), quienes podrán acceder a herramientas que buscan fortalecer su gestión comercial en entornos digitales, ampliar oportunidades de venta y mantener su rol dentro del ecosistema.

Desde la aseguradora destacaron que este lanzamiento forma parte de un proceso de evolución sostenida, en el que la transformación digital se construye de manera conjunta con su red de productores.

El evento será abierto y permitirá conocer en detalle una iniciativa que apunta a redefinir la experiencia de contratación de seguros.