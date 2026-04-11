Irazusta suma servicios: ya funciona "Plus Pagos" en la oficina comunal



No tiene punto de comparación, pero salvando las distancias, para muchos vecinos de Irazusta contar con una especie de "minisucursal" bancaria es como haber pasado de una ruta de ripio y tierra a una asfaltada. Por supuesto que la tecnología actual brinda otras alternativas de pago por medio del celular o la computadora, pero para muchos interactuar con una persona y recibir un ticket impreso, es dejar constancia que la operación se concretó.



Fue el miércoles que la Comuna de Irazusta informó que comenzó a operar el servicio de Plus Pagos, una herramienta clave que apunta a descentralizar los trámites bancarios y facilitar la vida cotidiana de los habitantes. Esta nueva prestación funciona directamente en la oficina comunal y representa un avance significativo en la oferta de servicios financieros locales.

Un logro tras meses de gestión

La llegada de Plus Pagos al ámbito público local fue el resultado de un intenso trabajo administrativo que logró un avance definitivo gracias a la intermediación del gerente de la sucursal de Larroque.

Según se detalló, la gestión ante las autoridades del Banco Entre Ríos demandó seis meses de tratativas para poder concretarse satisfactoriamente.

"No fue fácil, pero hoy es un beneficio terrible para la comunidad", comentó Betina Hilt, titular de la comuna, subrayando que se trata de un "serviciazo" que salda una demanda histórica de los vecinos. Agregó que la incorporación del servicio acerca una solución práctica y segura, evitando que los vecinos deban trasladarse a otras ciudades para realizar gestiones básicas.

Días, horarios y servicios disponibles

El puesto de atención está disponible de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 11:00 h. A través de este sistema, los usuarios pueden acceder a: