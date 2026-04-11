Consignataria Spiazzi cambió el horario de su próximo remate en Urdinarrain



La firma Consignataria Spiazzi confirmó la realización de su próximo remate físico en la ciudad de Urdinarrain para este martes 14 de abril. Si bien originalmente la subasta estaba programada para la tarde, se decidió modificar el cronograma para asegurar el correcto desarrollo de la jornada ante el pronóstico de inestabilidad del tiempo.

En diálogo con este medio, Marcelo Spiazzi explicó que el remate iniciará finalmente a las 10:00 h. La decisión responde a los pronósticos de lluvia para el martes y miércoles, lo que suele complicar el estado de los caminos rurales en la zona, sumado a la humedad que dejaron los chaparrones de la semana pasada.

El evento contará con un muy buen conjunto de animales y, como es habitual, se mantiene la opción de cobro al contado para los productores interesados.

Desde la consignataria recordaron a los interesados que la anotación debe confirmarse con anticipación. Asimismo, se mantiene la opción de cobro al contado para los vendedores.

Para mayores consultas, los productores pueden acercarse a las oficinas en Dr. Silva 701 o comunicarse a los teléfonos (3446) 480215 / 635303.