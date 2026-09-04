Aire frío en camino: el pronóstico prevé un marcado descenso térmico y ráfagas del sudoeste para Larroque





La circulación de aire del sudoeste y sur será la gran protagonista de los próximos días. Para el sábado se aguardan ráfagas de mayor intensidad que oscilarán entre los 26 y 46 km/h, consolidando el ingreso de una masa de aire frío de origen antártico.



Este flujo mantendrá la ventilación constante desde el cuadrante sur hasta el lunes, para luego aminorar su intensidad a partir del martes, cuando el viento rotará hacia el nordeste.

En cuanto al ciclo de temperaturas, el pronóstico refleja un marcado desplome a partir de este sábado, alcanzando su punto más bajo entre el domingo y el lunes. El registro térmico descenderá hasta marcas mínimas de apenas 1°C durante ambas jornadas, con máximas que apenas rondarán entre los 11°C y 14°C.



A partir del martes se iniciará una paulatina recuperación que elevará los termómetros nuevamente hacia los 20°C y 21°C para mediados de la semana que viene, manteniendo estabilidad y buen tiempo sin precipitaciones a la vista.