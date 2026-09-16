Gastón Benedetti no estará en la definición de cuartos de final de la Libertadores

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Estudiantes se jugará en Brasil el pase a semifinales con una baja obligada que toca de cerca a Larroque, ya que Gastón Benedetti vio la tercera tarjeta amarilla en el primer partido disputado en La Plata y quedó descartado para la revancha de este miércoles a las 21.30, cuando el Pincha visite a Corinthians en el estadio Neo Química Arena.











El empate 1 a 1 dejó la serie abierta, pero también encendió algunas alarmas en el sector izquierdo. En las últimas presentaciones, tanto en la ida copera como en el partido del torneo local frente a Platense, al zurdo de Larroque le costó detectar a tiempo los movimientos a su espalda. En esta instancia de la Copa Libertadores, esos desacoples se pagan caro y el equipo sabe que necesita corregirlos para no sufrir en San Pablo.

Más allá de este momento donde le toca ajustar marcas, el crédito para el larroquense sigue firme. Su profesionalismo, la conducta en el día a día y el compromiso con la camiseta son virtudes que el cuerpo técnico valora desde el primer día. El Pincha pierde a un titular indiscutido para una noche donde no hay margen para la duda.