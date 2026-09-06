Norma Mettler: la científica que investigó los virus del mundo, miró de cerca a la muerte y buscó a Dios en la poesía

Norma en sus últimos años.





La historia de la ciencia y la cultura regional guarda capítulos de un valor inestimable, y uno de ellos lo escribió la doctora Norma Mettler. Médica pediatra, viróloga pionera de renombre internacional y poetisa prolífica, la investigadora nacida en Larroque dejó una huella profunda tanto en los laboratorios como en la literatura.



Aún se pueden ver en sus blogs, Poemas Mensajeros y Escritos en prosa, videos y poemas que la trascienden, en la que redescubrimos a una mujer prolífica muchos años después de haberse retirado de su impresionanre carrera científica.



Al repasar la entrevista que brindó en el año 2011, con motivo de la presentación de uno de sus obras literarias en la feria internacional del Libro de aquel año, surgen pasajes de una riqueza conceptual y biográfica extraordinaria, donde el rigor de la investigación se entrelaza con vivencias profundas y reflexiones sobre la finitud humana.







Entrevista completa





Del mal de los rastrojos al recorrido internacional

Mettler integró la primera camada de investigadores seleccionados por Bernardo Houssay cuando se creó el Conicet. Su tarea científica estuvo centrada en las enfermedades infecciosas en la pediatría. Entre sus mayores logros figura su participación en la identificación del agente causal de la fiebre hemorrágica argentina, conocida entonces como "el mal de los rastrojos". Además, realizó los primeros aislamientos en el país de los virus de la encefalitis de San Luis y del Ileus, y avanzó en los estudios sobre el síndrome urémico hemolítico.

A mediados de la década de 1960, la inestabilidad política y las precarias condiciones de trabajo en el país —donde los propios científicos debían subir por escalera hasta el piso 12 de la Facultad de Medicina para alimentar a los animales de laboratorio por continuas huelgas— la llevaron a emigrar con el aval de Houssay.

Entre 1966 y 1977 residió y trabajó en el exterior en diversas instituciones y países:

Estados Unidos: Estuvo dos años becada por el Conicet en el Instituto Rockefeller de Nueva York (1960-1962), trabajando junto al Premio Nobel Max Theiler. Tras su partida en 1966, se radicó allí para continuar sus investigaciones y realizó un máster y un doctorado en Salud Pública en la Universidad de Yale, donde depositó sus hallazgos en el Centro Mundial de Referencia de Virus.

Chile: Prestó funciones durante los períodos de los gobiernos de Salvador Allende y Augusto Pinochet.

Brasil: Trabajó en Belém do Pará, en el Instituto Evandro Chagas, investigando la etiología del pénfigo brasileño y detectando un nuevo flavivirus en la costa este.

Venezuela: Desarrolló tareas de campo e investigación epidemiológica como oficial médica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Fiel a la promesa empeñada a Houssay de regresar cuando las condiciones lo permitieran, volvió a la Argentina en 1977. En la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, montó desde cero un laboratorio de investigación virológica en un terreno que anteriormente funcionaba como basural, además de dictar Cátedras de posgrado para veterinarios y desempeñarse como profesora en la Universidad de Buenos Aires.

El episodio de muerte clínica que transformó su mirada

Uno de los momentos más reveladores del testimonio de la investigadora fue el relato de la experiencia cercana a la muerte que atravesó tras sufrir una intoxicación aguda. Como médica, Mettler definió el hecho sin rodeos como un cuadro de muerte clínica o catalepsia, en el que no había pulso ni respiración.

Durante el episodio, Mettler experimentó un estado de conciencia desdoblado: mientras su cuerpo yacía inerte en un diván ante la desesperación de los colegas que intentaban asistirla, ella observaba toda la escena con absoluta nitidez desde el sillón donde había estado sentada momentos antes. Escuchó cómo constataban su falta de signos vitales e incluso cómo sugerían llamar a la funeraria.

Posteriormente, percibió el desplazamiento por una especie de túnel donde recibió una certeza rotunda: "No ha cumplido su misión". Tras esa revelación, sintió el retorno brusco a su cuerpo físico, comparando la sensación con la de calzarse un guante ceñido.

Esa vivencia transformó su concepción de la existencia. Mettler reflexionó que la muerte no es más que una función de la propia vida, el periodo final de la estructura biológica. Para la científica, el cuerpo funciona como una vestidura caduca cuyas células se van desintegrando paulatinamente, mientras que el espíritu representa la dimensión inmortal del ser. De acuerdo con su visión, esa certeza le permitió perder el temor a la finitud y entender que su tarea en la tierra aún requería de sus palabras.









Palabras al dictado: la ciencia hecha poesía

Luego de su jubilación y del fallecimiento de su madre, Mettler decidió abocarse por completo a la creación literaria, una inclinación que guardaba desde su infancia pero que había pospuesto por las exigencias de la medicina. En sus últimos años de producción llegó a publicar 14 libros individuales y participar en un centenar de antologías.

Su método de escritura resultaba singular: los versos no le demandaban un esfuerzo de composición tradicional, sino que le fluían "al dictado". En sus poemas, los términos técnicos de la virología, los ácidos nucleicos y el comportamiento de los genomas se mezclaban de forma natural con preguntas sobre la creación y la trascendencia. Diversos analistas y críticos literarios llegaron a señalar que, en la obra de Mettler, la ciencia se transformó en un camino para aproximarse a la idea de Dios.

El lazo imborrable con Larroque

Mettler cursó la educación primaria en la Escuela N° 54 de Larroque, luego se trasladó unos años a capital federal para cursar el nivel medio, pero finalizó el bachillerato en el Colegio Luis Clavarino de Gualeguaychú. Aunque la profesión la alejó de las calles donde creció y la llevó a recorrer el mundo, la científica mantuvo siempre presente su origen.

En la entrevista, confesó la nostalgia que le producía regresar a su pueblo y notar el paso del tiempo en la ausencia de las personas que conoció durante su infancia. No obstante, remarcó que Larroque permanecía grabado en su documento y en su corazón como un sello identitario indeleble.

Norma Mettler falleció varios años después de dar aquel testimonio, dejando como legado el ejemplo de una vida entregada a la búsqueda del conocimiento, el rigor científico y la sensibilidad para transmitir la riqueza del espíritu a través de la literatura.