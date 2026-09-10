Inteligencia Artificial y Arquitectura del Deseo: ¿por qué las pantallas capturan nuestras mentes?



Solemos pensar que el uso desmedido del teléfono en niños y adolescentes es un problema de falta de fuerza de voluntad. Sin embargo, cuando un joven no puede soltar la pantalla a las tres de la mañana, no está perdiendo una batalla de disciplina: enfrenta una contienda asimétrica contra supercomputadoras e ingenieros orientados a capturar su atención. No estamos ante un problema de comportamiento clásico, sino frente a una arquitectura de software diseñada para intervenir en los impulsos del cerebro humano.

Quienes trabajan con datos conductuales comprendieron que es más rentable modificar la marcha de las cosas para persuadir y estimular comportamientos. El objetivo ya no es solo automatizar flujos de información, sino automatizar las decisiones de las personas. Al limitar la capacidad de pensar críticamente y fomentar la inmediatez, el consumo de contenido en línea se vuelve un espiral similar al de los juegos de azar.

El backend de la atención y la mecánica de la adicción

Las redes sociales no son plataformas pasivas, sino motores predictivos. Cada segundo que un usuario se detiene en un video o toca la pantalla constituye una señal para construir un perfil detallado de sus deseos. El valor de estas trazas electrónicas, conocido como excedente conductual, requiere aplicaciones de "fricción cero" para garantizar que la gente pase horas generando datos.

Esa información se procesa mediante Machine Learning en el backend de la atención, calculando variables para anticipar el aburrimiento y ofrecer el estímulo exacto que evite cerrar la aplicación. Dentro de esta estructura operan mecanismos específicos:

El Scroll Infinito: A diferencia de un libro o una película, esta herramienta elimina los puntos de finalización. Al no existir una pausa natural, la corteza prefrontal —encargada del autocontrol y la planificación— no se activa. El cerebro pierde la capacidad de tomar decisiones conscientes y de desarrollar un pensamiento crítico, cediendo su tiempo a bucles algorítmicos.

El modelo B=MAP: Explicado por B.J. Fogg en la Universidad de Stanford, establece que el Comportamiento (B) surge de la Motivación (M), la Habilidad o facilidad (A) y el Disparador (P). Al quitar el botón de "página siguiente", la acción requiere un esfuerzo mínimo, logrando que el contenido se cargue automáticamente antes de que el usuario decida retirarse.

Recompensas variables: Bajo el mismo principio de las máquinas tragamonedas, la imprevisibilidad mantiene la atención. La incertidumbre de no saber si el próximo deslizamiento traerá un contenido relevante genera picos de dopamina que fuerzan un uso compulsivo.

Cerebros en desarrollo y la pérdida del espacio analógico

El cerebro adolescente es vulnerable a estos estímulos. Mientras el sistema límbico opera a máxima capacidad, la corteza prefrontal completa su desarrollo recién hacia los 25 años. Expuesto a ciclos intensos de dopamina, el nivel base de estimulación se altera y las actividades del mundo físico resultan aburridas, abriendo la puerta a cuadros de ansiedad o apatía.

Paralelamente, la fricción cero elimina el aburrimiento, un estado en el que se activa la Red Neuronal por Defecto, fundamental para la memoria, la reflexión y la creatividad. Al llenar cada espacio libre con estímulos curados, se atrofia la capacidad de tolerar la ambigüedad y de sostener la atención en ideas complejas.

La interacción digital también deteriora el aprendizaje de la empatía y la resolución de conflictos, procesos que dependen de la lectura de gestos, tonos de voz y silencios en el mundo real. Los likes y comentarios funcionan como un sustituto de baja calidad emocional que aísla al individuo en un entorno de alta frecuencia pero escasa profundidad.

Esta inmediatez traspasa la pantalla. El circuito de recompensa se vuelve intolerante a la espera y exige respuestas instantáneas en la vida cotidiana. La queja recurrente de "no tener tiempo" convive con horas destinadas al consumo de videos breves: la reserva de atención resulta drenada por estímulos de gratificación rápida.

Pautas para una higiene digital

Frente a un problema estructural, la solución requiere establecer límites claros en los entornos cotidianos:

Hogar como espacio de desconexión: Fijar zonas sin pantallas, como la mesa del comedor y los dormitorios. Establecer estaciones de carga en espacios comunes para evitar el uso nocturno y definir horarios de desconexión para atenuar los niveles de alerta del sistema nervioso.

Ajustes en los dispositivos: Desactivar notificaciones no esenciales, utilizar pantallas en escala de grises para reducir el impacto visual y configurar claves para restringir el tiempo de uso.

Escuelas con conexión real: Promover políticas de teléfonos guardados durante la jornada escolar para preservar los recreos como espacios de socialización directa. En el aula, la tecnología debe orientarse a la creación y no al consumo pasivo.

Diseño de interfaces más transparentes: Incorporar paginación tradicional, avisos de finalización de contenido, indicadores del tiempo de uso en pantalla y opciones para mantener cronologías lineales en lugar de algoritmos de recomendación.

El desafío central pasa por alfabetizar digitalmente y dialogar con los jóvenes para mostrarles cómo funcionan los mecanismos de retención de las plataformas. Retomar el control del tiempo y de la atención es indispensable para recuperar el pensamiento crítico, la capacidad de reflexión y la calidad de los vínculos humanos.

() Rubén Chaia es vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay. Autor de “Técnicas de Litigación Penal” y “La Prueba Digital”, entre otros trabajos.*