Desde Estados Unidos Alejandro Virué repasa cómo influyó su vida de pueblo en su presente académico

La idea de esta publicación es que por medio de las facilidades tecnológicas de estos tiempos, intentemos acercar en la distancia a esos copoblanos que en su crecimiento personal y profesional están radicados lejos de la comunidad. El intento incluye condimentos que también nos permite conocerlos un poco por dentro, qué sienten y hacen y algunas ideas para el futuro.



Alejandro Virué compartió los detalles de un camino que comenzó en las calles de Larroque y hoy lo encuentra radicado en Estados Unidos. Durante la entrevista, recordó cómo la curiosidad de la infancia definió sus pasos: las inspiradoras fuentes de lecturas que le compraban sus padres —como las revistas Anteojito, Billiken o Genios—, la espera paciente en el negocio de Nora Mettler hasta que llegaban los ejemplares atrasados y la influencia de la biblioteca con la ayuda de Inés Vela.





Con sus padres en la legendaria ruta 66



También rememoró su paso por los talleres literarios, las clases de dibujo, el teatro en la EMAE, el coro de Mario y Celia, y la huella que dejaron profesores de la secundaria como Lidia Casagrande, María Rosa Álvarez, Norberto Fiorotto y María Lidia De Zan.

Virué contó cómo fue el proceso de imitar el hábito de lectura de su padre, abogado, y la influencia de su tía Marina Virué, quien a sus 14 años le prestó "La interpretación de los sueños" de Sigmund Freud. Tras terminar el secundario, comenzó la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires para luego volcarse definitivamente a Filosofía y cursar una maestría en Literatura Latinoamericana.







Versión radio, con canciones.





Un seminario dictado en Rosario por el profesor Mariano Siskind abrió la puerta a su postulación para posgrados en el exterior, lo que derivó en su ingreso al doctorado en Literatura Latinoamericana en la Universidad de Princeton, Nueva Jersey.

Relató además que, tras concluir la tesis doctoral a fines de agosto se radicó en Austin, Texas, para iniciar una estancia posdoctoral en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas. Allí dicta cursos y trabaja en la adaptación de su tesis para convertirla en un libro.









Versión spotify sin canciones.



Sobre su vida cotidiana en Estados Unidos, resaltó el vínculo constante con la comunidad latinoamericana, las diferencias en los horarios de las comidas, su hábito de tomar mate y la mirada atenta sobre la situación migratoria actual. Los invitamos a escuchar la entrevista completa con todos los detalles de esta historia en el audio adjunto.



