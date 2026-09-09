OSER advirtió sobre intentos de estafa virtual y recordó sus canales oficiales de atención



La Obra Social de Entre Ríos emitió un aviso a sus afiliados tras recibir denuncias sobre maniobras de engaño detectadas en los últimos días. Según informaron desde el organismo provincial, personas ajenas a la institución se contactan a través de WhatsApp haciéndose pasar por personal de la entidad con la intención de obtener datos personales o bancarios.

Ante este panorama, desde la obra social aclararon que el único número habilitado para la atención digital de afiliados es el 343 570-1533, el cual cuenta con la tilde azul de verificación. Asimismo, remarcaron que el personal del organismo jamás solicita contraseñas, claves de acceso, códigos de verificación, CBU ni ningún tipo de información financiera, ya sea por mensajería, llamadas telefónicas, SMS o redes sociales.

Para prevenir posibles fraudes, la institución recomendó chequear la identidad de la cuenta antes de responder, evitar el ingreso a enlaces de dudosa procedencia que circulen en redes y no brindar información sensible ante llamados imprevistos. Toda la información referida a coberturas, trámites y prestaciones se canaliza a través de los medios oficiales o de manera presencial en las delegaciones.