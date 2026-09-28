La cervecería König se trajo cuatro medallas de un reconocido certamen internacional en Colombia

Los primos Jonathan Beber y Brian Ferrari lograron reconocimiento internacional.





La cervecería artesanal König alcanzó un hito histórico para la producción local tras obtener una medalla de oro y tres de bronce en la octava edición de la Gran Copa Internacional de Cervezas «La Pola Dorada», celebrada en Medellín, Colombia. El certamen, que reunió a más de 1.300 muestras de todo el globo evaluadas por jueces internacionales bajo los estándares del Beer Judge Certification Program (BJCP), tuvo su gala de premiación este sábado 26 de septiembre.



Los fundadores del emprendimiento, Brian Ferrari y Jonathan Beber, expresaron la alegría del logro alcanzado en sus redes sociales: «Por primera vez nuestras cervezas salieron de Argentina para competir en una competencia Internacional, llevando un pedacito de König y de nuestra tierra Entrerriana hasta Colombia y la alegría es enorme».







El emprendimiento nació en 2016 de forma autogestionada y con un equipo de apenas 30 litros. Luego de años de trabajo, aprendizaje y crecimiento constante, la marca dió el salto a una planta propia de 600 litros de capacidad con una producción mensual que alcanza los 6.000 litros. Con este importante reconocimiento en tierras colombianas, la marca consolida un camino de expansión que ya contaba con distinciones en copas nacionales y regionales.



«Nos enorgullece porque detrás de cada medalla hay muchas horas de trabajo, pruebas, recetas, cocciones, errores, aprendizajes y, sobre todo, muchísima pasión por la cerveza artesanal. Para nosotros esto recién comienza», remarcaron Ferrari y Beber sobre el presente de la firma y el orgullo de representar a su ciudad en la escena cervecera internacional.