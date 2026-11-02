Entre Ríos resistió mejor la caída del empleo privado formal que el promedio nacional



Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, Entre Ríos registró una baja del 3 por ciento en el empleo asalariado registrado del sector privado, una cifra que se ubica por debajo del 4,2 por ciento anotado a nivel nacional. De acuerdo a los datos de Politikon Chaco sobre la base del SIPA, la provincia cuenta con unos 135.000 trabajadores en blanco en el ámbito privado. Aunque la retracción representa la pérdida de 4.161 puestos en el período analizado, la diversificación agroindustrial y las herramientas locales amortiguaron el golpe general.

En este marco, la gestión de Rogelio Frigerio busca apuntalar al sector productivo mediante exenciones tributarias y programas de estímulo. Durante la Ronda de Negocios RIGI en Rosario, el gobernador remarcó que "es muy importante no perder esta oportunidad" de sumar a las empresas locales como proveedoras de las inversiones mineras y energéticas del país, al tiempo que advirtió que "el derrame no es automático, hay que construirlo".





Uno de los ejes centrales de la estrategia provincial pasa por el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), que acumula 180 proyectos elegibles con compromisos por 266,75 millones de dólares y proyecta generar 2.930 puestos directos. La medida abarca exenciones de hasta el 100 por ciento en impuestos provinciales, reintegros energéticos y esquemas diferenciados en Ingresos Brutos para la industria, con la apuesta fija en sostener la actividad comercial e industrial en el territorio.