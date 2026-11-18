

El conflicto salarial en la educación entrerriana sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno provincial confirmara que otorgará por decreto el aumento rechazado en las asambleas escolares. La medida se oficializó en una conferencia de prensa encabezada por los ministros Fabián Boleas y Manuel Troncoso, junto al presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, lo que motivó una dura réplica del Frente Sindical Docente.

Desde la Casa Gris justificaron la vía administrativa para garantizar que el dinero llegue a los bolsillos este mismo mes. El esquema dispuesto eleva el mínimo salarial de 910.000 a 1.000.000 de pesos, aplica un 4 por ciento de incremento general, actualiza el Fopid y Conectividad —que pasan a 200.000 pesos en jornada simple y 340.000 en jornada completa— y suma un adicional de 50.000 pesos para quienes superan los 10 años de antigüedad.

Al defender la resolución, Boleas sostuvo que el objetivo es "desachatar esa curva salarial" y aseguró que la suba sale por decreto "para que los docentes puedan cobrar su salario de noviembre con este aumento, que en este momento podemos dar". Por su parte, Troncoso reconoció el deterioro de los ingresos, destacó el diálogo mantenido durante el año y anticipó que "la idea es volver a sentarnos en paritarias en 60 días y comenzar, paulatinamente, un plan de recomposición de la pérdida salarial del sector docente". En la misma línea, Cuenca remarcó que "el bienestar económico de los educadores es la base indispensable para sostener la calidad educativa".

La respuesta gremial no tardó en llegar. A través de un comunicado, el Frente Sindical Docente expresó su "más enérgico rechazo" a una definición que, según plantearon, "desconoce la negociación colectiva, la voluntad de las y los trabajadores y lo resuelto democráticamente en cientos de asambleas escolares". Los sindicatos cuestionaron que la propuesta contiene "montos en negro, desfinanciando la CJyPER y la obra social", y advirtieron que "los jubilados van a recibir la cuarta parte de lo que percibirán los activos".

Asimismo, la organización gremial apuntó directamente contra el gobernador Rogelio Frigerio, a quien le atribuyó "la absoluta responsabilidad política de este conflicto", y cuestionó tanto la reciente reforma de la Ley 8732 como el gasto oficial en pauta publicitaria. "La discusión salarial no se resuelve con decretos, propaganda, ni operaciones de desprestigio; se resuelve con diálogo genuino, negociación paritaria y una propuesta que garantice una recomposición real del poder adquisitivo", sentenciaron los dirigentes, al tiempo que criticaron la postergación de la discusión de fondo por dos meses más.

Por su parte, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, respaldó el decreto salarial y remarcó que la negociación paritaria es la herramienta central de la gestión para jerarquizar la tarea docente: "La discusión paritaria y la recomposición del salario son una prioridad permanente en nuestra agenda, porque entendemos que el bienestar económico de los educadores es la base indispensable para sostener la calidad educativa. Este esfuerzo presupuestario que hoy volcamos en el bolsillo de los trabajadores demuestra la voluntad política de dar respuestas concretas en un contexto complejo", afirmó.

Asimismo, el funcionario vinculó el diálogo salarial con el abordaje integral que lleva adelante el organismo en las escuelas entrerrianas: "Sostenemos una mesa paritaria abierta y sincera, que se complementa con el trabajo cotidiano en infraestructura escolar y en la mejora pedagógica de los distintos niveles. Sabemos que la cuestión salarial es el tema más sensible para la docencia, y por eso nos demanda una atención prioritaria todos los días, garantizando que cada instancia de negociación se traduzca en mejoras reales para el sector", concluyó.