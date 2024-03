Mediante un comunicado, titulado, "ENTRE RÍOS SALDRÁ ADELANTE CON MENOS PRESIÓN IMPOSITIVA Y NO CON MÁS" las entidades agropecuarias pusieron en alto la queja por los rumores de un "impuestazo" que supere el porcentaje establecido por ley.



La publicación indica que "ante declaraciones periodísticas difundidas recientemente que afirman un incremento del Impuesto Inmobiliario Rural cercano al 200%, las entidades aquí firmantes manifestamos nuestra sorpresa y rechazo. Esta posición se sostiene en que la actual ley provincial contiene una fórmula de actualización tributaria que arrojaría un aumento del 139%.



Los productores entrerrianos venimos de hacer frente a tres emergencias agropecuarias consecutivas con pérdidas parciales o totales en casi la mayoría de las actividades. Hoy, debemos afrontar al pago de las prórrogas impositivas otorgadas en su momento, en un contexto de incremento de costos y precios de la producción estancados.



Nuestra provincia ha marcado la historia reciente nacional por ser una de las que mayor presión tributaria aplica a sus actividades productivas. Este capítulo debería quedar atrás definitivamente si queremos construir una provincia más próspera. Por ello reiteramos, nuestra solicitud de que se aplique la ley como ya está estipulada. No hay ninguna razón por la cual no se la respete".