Monóxido de Carbono: el riesgo oculto y el recuerdo de una tragedia en Larroque

En 2016, una tragedia conmovió a la comunidad larroquense cuando dos integrantes de una familia oriunda de Corrientes (un hombre y su pequeña hija) que por razones laborales se habían radicado en Larroque, fallecieron a causa de la inhalación de monóxido de carbono. El gas, inodoro e incoloro, se acumuló en su vivienda de calle Ramírez que alquilaban, a causa de la combustión de dos braseros.

¿Qué es el monóxido de carbono y por qué es peligroso? El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico que se produce por la combustión incompleta de sustancias como gas, querosen, carbón o madera. Es especialmente peligroso porque no tiene olor ni sabor, lo que dificulta su detección. Cuando se acumula en espacios cerrados, puede reemplazar el oxígeno en la sangre, causando daño grave en los tejidos o incluso la muerte.



Una manera de detectar que la combustión no es la adecuada, especialmente en calefactores a gas, es cuando se advierte que la llama es anaranjada, lo que indica algún tipo de obstrucción en la oxigenación de la llama. Cuanto más celeste es la llama, más completa es la combustión.

Síntomas de intoxicación por monóxido de carbono:

Dolor de cabeza.

Mareos.

Náuseas o vómitos.

Falta de aire.

Confusión.

Pérdida del conocimiento.



El mantenimiento regular de los aparatos que producen calor es fundamental y por eso es clave que un técnico calificado revise los sistemas de calefacción, especialmente los que producen calor por combustión. Evita usar braseros de carbón o estufas portátiles a gas dentro de la casa, pero si no queda otra alternativa es importante contar con una ventilación adecuada, con rejillas libres de obstrucciones.









Una buena medidas de precaución es instalar detectores de monóxido de carbono: Estos dispositivos alertan cuando los niveles de CO son peligrosos. Se deben colocar cerca de las habitaciones y en áreas donde haya aparatos de combustión.