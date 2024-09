Claudio Ronconi y Daniel Tirso Fiorotto, los autores, explicaron que se trata de un “aire de gualambao”, el ritmo que supo crear Ramón Ayala (el Mensú) y que expresa una conjunción de distintos ritmos y de culturas de diversos continentes.



Ese ritmo fue elegido, precisamente, para seguir con la línea del nombre del dúo, ya que “tik” significa precisamente “nosotros” en un idioma antiguo del Abya yala (América).



El periodista y guitarrista Gustavo Surt, de Chajarí, explicó el nombre. “Los tojolabales de Chiapas, México, no dicen, por ejemplo ‘uno de nosotros compuso una chamarrita’, dicen ‘uno de nosotros compusimos una chamarrita’, ponen el acento en el nosotros, en la comunidad. Tik es la expresión del nosotros”.



Antes de esta obra, Claudio y Tirso compusieron y grabaron temas relacionados con su ciudad natal, Larroque, como la chamarrita-estilo “El acordeón del Gordo” y el chamamé “Mingaché”; o relacionados con personajes de la región: el rasguido doble “La leyenda de la Minga”, en homenaje a Dominga Ayala, la milonga-candombe “La gurisada de Crucesitas”, en recuerdo de la familia Gill desaparecida hace 20 años en el departamento Nogoyá, o el vals “Humo en la humareda”, que apunta a las injusticias sociales modernas, entre otros temas.





Los autores formaron en el Colegio Nacional (hoy José Benedicto Virué) un dúo que se desarticuló cuando se marcharon a estudiar distintas carreras universitarias. Hace tres años volvieron a encontrarse, y comenzaron a componer y grabar temas a la distancia, todos vinculados a personas y paisajes entrerrianos. Ahora bajo el nombre Dúo Tik.









Aquí la letra de la nueva composición.

Gualambao de los montes

(Dúo Tik)

RECITADO

Desde que vos llegaste en un temblor

mi vida es una fiesta,

somos la luz que desafía las noches,

somos la flor regalando alegría,

somos los tordos músicos, sin nombres,

sin nombres que nos mientan,

somos los tordos músicos

sin principio ni fin, bandada eterna,

melodía en el aire, y es lo que cuenta.

-0-0-0-

Gualambao de los montes:

yo que vuelo en bandada

revivo

en cada amanecer.

Cuando los tordos músicos

pintan la primavera

la crean

y es agosto y florece.

Sobre su pentagrama

las gemas del rocío

atesoran

los ojos que me miran.

Sobre su pentagrama

hasta las penas bailan,

que bailen

en sus trinos mis lágrimas.

ESTRIBILLO

Los tonos de la arcilla

y los tonos del río

y los del tordo músico

son los tonos tuyos y los míos.

Sí, voy con vos, vas conmigo:

quién da alas a quién en el amanecer.

-0-0-0-

Somos los espinillos

que inventan una flor

en agosto

cuando nadie la espera.

Con las alas, la flor,

con mil flores mil alas,

tu voz

vibra en mi garganta.

No me busques afuera,

yo no te busco afuera

del corazón;

si en un trino aprendimos

que el aroma del monte

cruza toda frontera

y en sueños

tus ojos me alimentan.