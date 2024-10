El Dr Sanfilippo expresó su preocupación por la situación de la salud: "Algo tenemos que hacer"

Es oriundo de la ciudad de Buenos Aires pero apostó todo por Entre Ríos, primero en Galarza y ahora también en Gualeguay, creando lugares de atención especializados en neurología que antes había que buscar a varios cientos de kilómetros.



Con la experiencia que le dan los años y su dedicación a la medicina en instituciones públicas y privadas, el desarrollo de proyectos propios que por un lado ayudan a resolver situaciones de salud delicadas, pero también generando empleo genuino, tiene criterio y autoridad moral para evaluar las cosas.



De eso se desprende el preocupante diagnóstico que hizo público, de un enfermo en estado grave y con pronóstico reservado : que es el sistema de salud.



En un video que subió a Instagram, reflexionó sobre el caso:



"Recién acabo de terminar el consultorio, empecé a las 7:30 de la mañana haciendo mi especialidad en neurología y he visto pacientes de todo tipo: con enfermedad de Alzheimer, secuelas de ACV, tumores cerebrales, trastornos neuropsiquiátricos, y familias con estos problemas. Todo esto uno lo lleva encima y lo único que me queda ahora es irme un rato a mi casa, ver Netflix y tratar de despejarme un poco de la situación", comentó Sanfilippo.







El doctor explicó que "Mañana a la mañana debo levantarme temprano, como a las 5:00 o 5:30, porque tengo que preparar las clases para la facultad y además ver cómo se puede mantener una institución privada donde trabajan 100 personas, que sigue apostando a la salud".

Sanfilippo expresó su preocupación por la falta de planificación en el sector de salud: "Lo que más me preocupa es que no hay un plan. Ninguno está organizando ningún tipo de planificación para ver cómo salimos de este pozo en que está la salud actualmente. No puede ser que, con 40 años de médico, estemos cobrando un arancel de 10.000 pesos en la consulta. No puede ser que las obras sociales nos paguen cuando quieran y lo que quieran".





El fundador de CENER enfatizó la necesidad de un cambio: "Debemos pensar en el paciente, trabajamos por el paciente y ponemos todo por el paciente. Pero también tenemos que pensar en nosotros y en nuestras familias, que también están dedicadas a la salud y siguen sufriendo lo mismo que nosotros. Hay que ponerle un punto y aparte. Debemos hacer algo nuevo. Debemos pensar entre todos cómo seguimos adelante".

Las declaraciones del Dr. Sanfilippo, más que resignación, resaltan la urgencia de abordar los desafíos del sistema de salud que ya llevan varias décadas de contínuo deterioro y la necesidad de una planificación adecuada para garantizar el bienestar tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud.