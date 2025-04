“Este lunes de Pascua, continuando la celebración del Dios que está vivo, que ha vencido a la muerte y al pecado (...), me encuentro con la noticia del fallecimiento de Francisco. Su Pascua —como dijo un hermano sacerdote— es su Pascua personal, como un regalo también de esperanza cristiana”, expresó Mons. Landra al iniciar su reflexión.

El mensaje, lleno de matices íntimos y pastorales, destacó no solo el impacto universal del Papa Francisco en la Iglesia y en el mundo, sino también la cercanía especial que muchos argentinos sienten por haber tenido a un compatriota en la sede de Pedro. “Para nosotros, la situación de un hermano argentino también le da un tono particular de cercanía y de gratitud, que no siempre lo expresamos correctamente”, señaló.





Una vida compartida en la fe

Mons. Landra evocó algunos de los momentos más significativos que compartió con Francisco, tanto durante su ministerio sacerdotal como en su servicio como obispo. Recordó en particular un encuentro reciente en Roma, ocurrido en septiembre, donde pudo agradecerle al Papa por haberlo enviado a Luján. “Le agradecí que me envió a estar cerquita de María, nuestra Madre, Madre de toda la Iglesia. Le di muchas gracias porque pensó en mí para ayudar al pueblo de Dios que peregrina en la arquidiócesis de Mercedes-Luján”.

Ese gesto, que para muchos puede parecer administrativo, tiene para Landra una profundidad espiritual inmensa: “Estar cerca de María es también estar cerca del pueblo, como ella lo está de todos nosotros”, dijo.

El legado de un pastor misionero.

En sus palabras, el obispo subrayó las enseñanzas del Papa Francisco como guía espiritual: un pastor de mirada atenta a los más pequeños, impulsor de una Iglesia “en salida”, cercana a los pobres, a los enfermos, a los marginados. “Francisco nos enseñó a caminar con alegría, a cuidar al que sufre ya construir una Iglesia misionera y fraterna”, señaló.

También recordó cómo, a lo largo de su papado, Francisco insistió incansablemente en confiar en la misericordia de Dios y en la fuerza de la esperanza, una virtud que marca especialmente este año santo convocado precisamente como el Año de la Esperanza .

“Si bien nuestra esperanza está puesta en Jesús —dijo Landra— y el Papa Francisco siempre nos invita a confiar en la misericordia y en su esperanza, en este año santo no nos queda también un lugar para la tristeza, para la necesidad de paz, de fortaleza, que mutuamente entre todos nos tenemos que dar”.

Una oración para un Padre Espiritual.

En el cierre de su mensaje, Mons. Landra compartió una oración dedicada al Santo Padre, que le fue enviada por un hermano en la fe y que quiso difundir como medio de consuelo, unidad y homenaje. La oración recuerda la entrega pastoral de Francisco y la encomienda a la paz eterna del Padre:

"Señor Dios, Padre de bondad y de consuelo, en tus manos de amor encomendamos hoy el alma de tu siervo el Papa Francisco, pastor humilde, profeta de la esperanza y servidor de todos. Tú lo llamaste desde el fin del mundo para guiar a tu Iglesia, y él respondió con un corazón lleno de fe, ternura y coraje.

Nos enseñamos a caminar contigo con alegría, a cuidar al pobre, al enfermo, al marginado, ya hacer una Iglesia en salida, misionera y fraterna. Te pedimos, Señor, que le concedas el descanso eterno y que lo recibas en la paz del Reino, donde ya no hay llanto ni dolor, sino la alegría eterna junto a ti. Haz que su vida siga siendo fruto en tu Iglesia y también que su recuerdo nos impulse a amar como él amó, a servir como él sirvió ya confiar siempre en tu infinita misericordia. Amén."



Finalmente, el obispo envió un saludo pascual a toda la comunidad, reafirmando el espíritu de unidad y oración en este momento histórico para la Iglesia: “Un saludo pascual para todos los que leerán estas páginas, y de un modo especial, unidos en la oración pascual por el Papa Francisco”.