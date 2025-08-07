Abren convocatoria para financiar emprendimientos de Manos Entrerrianas

Hasta el 17 de agosto estará abierta la preinscripción para acceder al financiamiento destinado a emprendimientos que forman parte de Manos Entrerrianas, la marca colectiva impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos.

La iniciativa busca fortalecer a emprendedores entrerrianos brindando apoyo en tres líneas clave: comunicación y promoción, equipamiento para ferias y exposiciones, e inscripción de marca. Los proyectos seleccionados recibirán acompañamiento y recursos para mejorar su capacidad de producción y comercialización.

La preinscripción debe realizarse a través del formulario disponible en:
👉 https://forms.comunicacionentrerios.com/f/181/preinscripcinmanosentrerrianas2025

Para postular, es requisito contar con el alta vigente en la marca Manos Entrerrianas. Una vez completada la preinscripción, las solicitudes serán evaluadas por la Dirección General de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Gestión Social del Ministerio.

Manos Entrerrianas es una herramienta de desarrollo que no solo permite a los emprendedores utilizar un sello distintivo en sus productos, sino que también les ofrece acompañamiento técnico y comercial para fortalecer sus iniciativas en el territorio provincial.

berardo21

