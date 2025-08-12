Gualeguay se prepara para su Exposición Rural 2025

La médica veterinaria Magalí Siviglia, quien se convirtió en la primera mujer en presidir la Sociedad Rural de Gualeguay en 126 años de historia, brindó detalles de la programación. Indicó que el viernes 5, desde las 12:00, se habilitará la muestra con el ingreso y admisión de reproductores y la jura.



A las 19:00 se ofrecerá una disertación a cargo de Germán Iturriza y Diego Ponti, quienes abordarán temas vinculados a mercados agropecuarios, economía y clima. La entrada ese día será libre y gratuita.





El sábado 6, la apertura será a las 09:00, con acto inaugural a las 14:00, seguido de la prueba de aparte campero y, por la noche, una peña con música y gastronomía.









El domingo 7 comenzará con la 3ª edición del concurso de asadores a la estaca, “algo muy divertido para compartir con amigos y con familia”, destacó Siviglia. Luego, a las 11:00, se realizará el remate de reproductores ovinos, y a las 14:30, el remate de reproductores bovinos.

Las entradas podrán adquirirse de forma anticipada o en la puerta. El sábado tendrán un valor de $4.000 y el domingo de $5.000.





Toda la información está disponible en las redes sociales oficiales de la Sociedad Rural Gualeguay, tanto en Facebook como en Instagram.