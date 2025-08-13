La Municipalidad de Larroque informó que en los próximos días se implementarán modificaciones en el sentido de circulación de tres calles principales de la ciudad, con el objetivo de optimizar la fluidez del tránsito y reforzar la seguridad de conductores y peatones.
Exitosa jornada de capacitación en RCP y Primeros Auxilios en el Polideportivo Municipal
El viernes 8 de agosto, el Polideportivo Municipal fue escenario de una concurrida jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios, a cargo del Lic. Sergio Sack. La propuesta despertó un marcado interés en la comunidad, reuniendo a docentes, profesionales y trabajadores de la salud, instructores de actividades físicas, personal de fuerzas de seguridad, bomberos y vecinos en general.
Organizada por el Área de Salud y la Dirección de Producción y Ambiente de la Municipalidad, la capacitación combinó instancias teóricas y prácticas, brindando herramientas clave para actuar de manera eficaz ante situaciones críticas. El enfoque estuvo puesto tanto en la prevención como en la respuesta inmediata y responsable frente a emergencias.
Al finalizar la jornada, los participantes recibieron constancias y certificados, en reconocimiento a su compromiso y participación. Desde el municipio destacaron la amplia convocatoria y reafirmaron la voluntad de continuar impulsando instancias formativas que fortalezcan la seguridad y el cuidado de la salud en la comunidad.
La Municipalidad de Larroque anunció que el próximo viernes 22 de agosto, entre las 08:00 y las 12:00, se realizará un nuevo operativo de atención de ANSES en las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante.
En el Raúl Impini, Central Larroque volvió a sumar de a tres al vencer por 1-0 a Independiente, en el marco de la 18ª fecha del Torneo Apertura de Primera A “José ‘Toto’ Gallop”. El gol que definió la historia llegó en el segundo tiempo, obra de Gerónimo Escalante, quien había ingresado desde el banco.
Resultados del Presupuesto Participativo 2025: salud, deporte y educación, entre las prioridades
El viernes 1 de agosto se realizó la apertura de urna y el escrutinio del Presupuesto Participativo 2025. Autoridades municipales, representantes de instituciones y vecinos asistieron al acto donde se revelaron los proyectos más votados por la comunidad.
La Municipalidad anunció la realización de la Fiesta del Día del Niño, que tendrá lugar el próximo domingo 17 de agosto a partir de las 14:30 horas, en el Playón del Parque de la Estación Intendente Fabio Larrosa, con entrada libre y gratuita
"Celebremos nuestras raíces", es el evento impulsado por el municipio que busca consolidarse como una de las fiestas tradicionales más importantes de la región. Se realizará el 9 de noviembre con entrada libre y gratuita.
"De Larroque al mundo: Alejo Taffarel y el equipo que puso a Villa Elisa en la mira de la ONU".
Desde hace dos años, el larroquense Alejo Taffarel está al frente de la Dirección de Turismo de Villa Elisa. Licenciado en Turismo (UADER) y especializado en Mercadotecnia Turística, Destinos Turísticos Inteligentes y Marketing Digital, Alejo lidera un equipo de seis personas y coordina la microregión Tierra de Palmares, que une a Colón, San José, Ubajay, Liebig, General Campos, San Salvador y la propia Villa Elisa.
La eliminación de las retenciones a la minería representa una burla al sector productivo
La reciente decisión de eliminar las retenciones a la minería ha generado un profundo descontento en el sector agrario, específicamente en la Federación Agraria de Entre Ríos, que se reunió para expresar su indignación ante esta medida que consideran una burla al esfuerzo y la dedicación de los productores agropecuarios.
Retornas las heladas y pronostican inestabilidad para mediados de la próxima semana
Una masa de aire frío avanza desde el norte patagónico hacia el centro del país, provocando un marcado descenso de temperaturas y heladas. En Entre Ríos, la atención está puesta también en la posibilidad de que regresen las lluvias en pocos días.
ATER digitaliza trámites inmobiliarios para facilitar gestiones y beneficiar a los contribuyentes
La medida consolida un sistema más ágil, seguro y transparente, permitiendo a los contribuyentes y profesionales gestionar trámites de forma 100 por ciento online y con notificaciones a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).