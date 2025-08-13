Exitosa jornada de capacitación en RCP y Primeros Auxilios en el Polideportivo Municipal

El viernes 8 de agosto, el Polideportivo Municipal fue escenario de una concurrida jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios, a cargo del Lic. Sergio Sack. La propuesta despertó un marcado interés en la comunidad, reuniendo a docentes, profesionales y trabajadores de la salud, instructores de actividades físicas, personal de fuerzas de seguridad, bomberos y vecinos en general.

Organizada por el Área de Salud y la Dirección de Producción y Ambiente de la Municipalidad, la capacitación combinó instancias teóricas y prácticas, brindando herramientas clave para actuar de manera eficaz ante situaciones críticas. El enfoque estuvo puesto tanto en la prevención como en la respuesta inmediata y responsable frente a emergencias.

Al finalizar la jornada, los participantes recibieron constancias y certificados, en reconocimiento a su compromiso y participación. Desde el municipio destacaron la amplia convocatoria y reafirmaron la voluntad de continuar impulsando instancias formativas que fortalezcan la seguridad y el cuidado de la salud en la comunidad.

