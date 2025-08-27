Comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes para la administración pública provincial

Te puede interesar

Innovación: Enersa testea los primeros medidores inteligentes - PROVINCIALES 27/08/2025 Los nuevos medidores inteligentes permitirán a los usuarios contar con comunicación inalámbrica con el centro de control y medición remota de su consumo en tiempo real. Esto se traducirá en más seguridad, eficiencia y transparencia en el servicio eléctrico.

Entre Ríos tendrá la primera Estación Transformadora Digital del país con la obra que Enersa realiza en Viale - PROVINCIALES 19/08/2025 El gobierno provincial, junto Enersa, avanza en una obra estratégica que beneficiará al parque industrial de Viale y a las zonas aledañas. Se trata de la futura línea que unirá la Estación Transformadora Crespo-Viale, cuyo pliego ya fue aprobado y será próximamente licitado. El proyecto busca garantizar un suministro confiable y de calidad, acompañando el crecimiento del sector productivo local.

Enersa y el IAPV firmaron un convenio para fortalecer la gestión de viviendas sociales - PROVINCIALES 14/08/2025 Con el objetivo de optimizar el seguimiento del uso de las viviendas sociales en Entre Ríos, Enersa y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) suscribieron un acuerdo de colaboración que permitirá intercambiar información clave para garantizar el destino adecuado de los inmuebles.

ATER digitaliza trámites inmobiliarios para facilitar gestiones y beneficiar a los contribuyentes - PROVINCIALES 12/08/2025 La medida consolida un sistema más ágil, seguro y transparente, permitiendo a los contribuyentes y profesionales gestionar trámites de forma 100 por ciento online y con notificaciones a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).

Benedetti y Schneider triunfan en las internas de la UCR entrerriana con amplio respaldo - PROVINCIALES 11/08/2025 La Lista 2 “Corriente para Construir”, alineada políticamente con el gobernador Rogelio Frigerio, se impuso de manera contundente este domingo en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical en Entre Ríos.