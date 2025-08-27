Los nuevos medidores inteligentes permitirán a los usuarios contar con comunicación inalámbrica con el centro de control y medición remota de su consumo en tiempo real. Esto se traducirá en más seguridad, eficiencia y transparencia en el servicio eléctrico.
Comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes para la administración pública provincial
El gobierno de Entre Ríos informó el cronograma de pagos para los haberes del mes de agosto, tanto para activos como pasivos de la administración pública provincial. Los pagos comenzarán a efectivizarse este sábado 30 de agosto y se extenderán hasta el próximo sábado 6 de septiembre.PROVINCIALES27/08/2025-
Cronograma de pagos
Sábado 30 de agosto: hasta 651.000 pesos.
Martes 2 de septiembre: desde 651.001 hasta 867.000 pesos.
Miércoles 3 de septiembre: desde 867.001 hasta 1.041.000 pesos.
Jueves 4 de septiembre: desde 1.041.001 hasta 1.322.000 pesos.
Viernes 5 de septiembre: desde 1.322.001 hasta 1.827.000 pesos.
Sábado 6 de septiembre: más de 1.827.001 pesos.
Entre Ríos tendrá la primera Estación Transformadora Digital del país con la obra que Enersa realiza en Viale
El gobierno provincial, junto Enersa, avanza en una obra estratégica que beneficiará al parque industrial de Viale y a las zonas aledañas. Se trata de la futura línea que unirá la Estación Transformadora Crespo-Viale, cuyo pliego ya fue aprobado y será próximamente licitado. El proyecto busca garantizar un suministro confiable y de calidad, acompañando el crecimiento del sector productivo local.
Enersa y el IAPV firmaron un convenio para fortalecer la gestión de viviendas sociales
Con el objetivo de optimizar el seguimiento del uso de las viviendas sociales en Entre Ríos, Enersa y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) suscribieron un acuerdo de colaboración que permitirá intercambiar información clave para garantizar el destino adecuado de los inmuebles.
ATER digitaliza trámites inmobiliarios para facilitar gestiones y beneficiar a los contribuyentes
La medida consolida un sistema más ágil, seguro y transparente, permitiendo a los contribuyentes y profesionales gestionar trámites de forma 100 por ciento online y con notificaciones a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).
Benedetti y Schneider triunfan en las internas de la UCR entrerriana con amplio respaldo
La Lista 2 “Corriente para Construir”, alineada políticamente con el gobernador Rogelio Frigerio, se impuso de manera contundente este domingo en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical en Entre Ríos.
ATER destacó la buena recepción de los contribuyentes al nuevo Plan de Facilidades de Pago
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) reportó un balance positivo durante la primera semana de implementación del Plan Especial de Facilidades de Pago 2025. La iniciativa generó un alto grado de adhesión temprana y numerosas consultas, tanto en los canales digitales como en las oficinas del organismo.
Luego de conocerse que no formará parte de la lista a Senador, el dirigente radical y diputado nacional Atilio Benedetti reafirmó su compromiso con la provincia de Entre Ríos, con Juntos por Entre Ríos y con la Unión Cívica Radical (UCR), destacando que su labor política siempre estuvo orientada al servicio colectivo y no a intereses personales.
“Con Amhor a la genética: Cabaña El Mojón celebra su 10° Gran Remate en Villaguay”
El próximo miércoles 27 de agosto, a partir de las 14 horas en las instalaciones de la Sociedad Rural de Villaguay, Cabaña El Mojón llevará adelante su 10° Gran Remate Anual, bajo el martillo de la firma Reggi y Cía. S.R.L.. La jornada comenzará con un almuerzo y se transmitirá además por streaming a través de Click Rural, con sistema de preofertas habilitado hasta el martes previo a las 19 horas.
Brian Bustos atajó un penal que le permitió a Cuenca sumar de a tres y afirmarse en el exagonal final
El arquero del Deportivo Cuenca se convirtió en una de las figuras del último encuentro tras detener un penal que resultó determinante para la victoria. Fue la primera atajada desde los doce pasos con la camiseta del club, un momento que él mismo definió como fundamental para el triunfo.
Comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes para la administración pública provincial
El gobierno de Entre Ríos informó el cronograma de pagos para los haberes del mes de agosto, tanto para activos como pasivos de la administración pública provincial. Los pagos comenzarán a efectivizarse este sábado 30 de agosto y se extenderán hasta el próximo sábado 6 de septiembre.
Los nuevos medidores inteligentes permitirán a los usuarios contar con comunicación inalámbrica con el centro de control y medición remota de su consumo en tiempo real. Esto se traducirá en más seguridad, eficiencia y transparencia en el servicio eléctrico.