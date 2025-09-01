Avanza la construcción de los primeros parques solares de Enersa en Entre Ríos

En Sauce Pinto, la obra se encuentra en su etapa final. Ya fueron instalados casi 600 paneles solares y 30 inversores, con una potencia de 300 kW. Restan únicamente las últimas conexiones para poner en marcha la generación y vincularla al sistema eléctrico provincial.

“Estos parques solares marcan un antes y un después en la historia de la Empresa. Como distribuidora estatal, damos un paso firme hacia una matriz energética más limpia, garantizando al mismo tiempo energía de calidad para todos los entrerrianos”, expresó el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher.

Sauce Montrull: obras en marcha

En paralelo, en el predio del autódromo de Sauce Montrull ya comenzaron los trabajos de preparación de suelo, marcado de pilotes y armado de estructuras para el montaje de los paneles. Este parque tendrá características similares al de Sauce Pinto, también con una potencia proyectada de 300 kW.

La presidenta comunal de Sauce Montrull, María Daneri, valoró la iniciativa y aseguró: “Este proyecto representa desarrollo, innovación y la posibilidad de contar con energía sustentable que beneficiará no solo a la comunidad, sino también a toda la provincia”.

Un hito para Entre Ríos

Con estos proyectos, Enersa se posiciona como pionera en la generación solar dentro del sistema de distribución provincial. La puesta en marcha de los parques de Sauce Pinto y Sauce Montrull marcará un hito histórico, al ser los primeros desarrollados por la empresa, consolidando un paso firme hacia una matriz energética más limpia y sostenible para Entre Ríos.