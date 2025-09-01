La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante el mes de septiembre de 2025.
Avanza la construcción de los primeros parques solares de Enersa en Entre Ríos
La empresa de energía Enersa avanza con la construcción de sus primeros parques solares en la provincia, ubicados en Sauce Pinto y en el predio del autódromo de Sauce Montrull, con el objetivo de diversificar la matriz energética y garantizar un suministro más estable y sustentable.
En Sauce Pinto, la obra se encuentra en su etapa final. Ya fueron instalados casi 600 paneles solares y 30 inversores, con una potencia de 300 kW. Restan únicamente las últimas conexiones para poner en marcha la generación y vincularla al sistema eléctrico provincial.
“Estos parques solares marcan un antes y un después en la historia de la Empresa. Como distribuidora estatal, damos un paso firme hacia una matriz energética más limpia, garantizando al mismo tiempo energía de calidad para todos los entrerrianos”, expresó el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher.
Sauce Montrull: obras en marcha
En paralelo, en el predio del autódromo de Sauce Montrull ya comenzaron los trabajos de preparación de suelo, marcado de pilotes y armado de estructuras para el montaje de los paneles. Este parque tendrá características similares al de Sauce Pinto, también con una potencia proyectada de 300 kW.
La presidenta comunal de Sauce Montrull, María Daneri, valoró la iniciativa y aseguró: “Este proyecto representa desarrollo, innovación y la posibilidad de contar con energía sustentable que beneficiará no solo a la comunidad, sino también a toda la provincia”.
Un hito para Entre Ríos
Con estos proyectos, Enersa se posiciona como pionera en la generación solar dentro del sistema de distribución provincial. La puesta en marcha de los parques de Sauce Pinto y Sauce Montrull marcará un hito histórico, al ser los primeros desarrollados por la empresa, consolidando un paso firme hacia una matriz energética más limpia y sostenible para Entre Ríos.
Los nuevos medidores inteligentes permitirán a los usuarios contar con comunicación inalámbrica con el centro de control y medición remota de su consumo en tiempo real. Esto se traducirá en más seguridad, eficiencia y transparencia en el servicio eléctrico.
Comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes para la administración pública provincial
El gobierno de Entre Ríos informó el cronograma de pagos para los haberes del mes de agosto, tanto para activos como pasivos de la administración pública provincial. Los pagos comenzarán a efectivizarse este sábado 30 de agosto y se extenderán hasta el próximo sábado 6 de septiembre.
Entre Ríos tendrá la primera Estación Transformadora Digital del país con la obra que Enersa realiza en Viale
El gobierno provincial, junto Enersa, avanza en una obra estratégica que beneficiará al parque industrial de Viale y a las zonas aledañas. Se trata de la futura línea que unirá la Estación Transformadora Crespo-Viale, cuyo pliego ya fue aprobado y será próximamente licitado. El proyecto busca garantizar un suministro confiable y de calidad, acompañando el crecimiento del sector productivo local.
Enersa y el IAPV firmaron un convenio para fortalecer la gestión de viviendas sociales
Con el objetivo de optimizar el seguimiento del uso de las viviendas sociales en Entre Ríos, Enersa y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) suscribieron un acuerdo de colaboración que permitirá intercambiar información clave para garantizar el destino adecuado de los inmuebles.
ATER digitaliza trámites inmobiliarios para facilitar gestiones y beneficiar a los contribuyentes
La medida consolida un sistema más ágil, seguro y transparente, permitiendo a los contribuyentes y profesionales gestionar trámites de forma 100 por ciento online y con notificaciones a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).
La ciudad de Larroque vivió un intenso fin de semana deportivo con la disputa de la quinta fecha del Circuito Municipal de Pádel, organizada por la Municipalidad a través del Área de Deportes.
La Municipalidad de Larroque culminó la modernización del alumbrado público en el boulevard General Urquiza, incorporando 67 luminarias LED de bajo consumo en colectoras e iluminación central, a lo largo de 7 cuadras entre calles Ramírez y Corrientes.
Detección de un caso positivo de influenza aviar en aves de traspatio en Entre Ríos
El Senasa detectó un caso positivo de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5, en aves de traspatio de la provincia de Entre Ríos, luego de realizar los análisis correspondientes a muestras de gallinas de la localidad de Laurence, departamento de Nogoyá.
