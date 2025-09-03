La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante el mes de septiembre de 2025.
Benedetti destacó la transparencia y el orden como ejes de la gestión provincial
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná una reunión ampliada de gabinete junto a la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, ministros, secretarios y legisladores. El encuentro sirvió para repasar los avances de gestión y definir prioridades de cara a la segunda parte del año.PROVINCIALES03/09/2025-
Durante la jornada, se destacaron como ejes centrales la transparencia, la digitalización y el orden en el funcionamiento del Estado, con el objetivo de dar respuestas más rápidas y eficaces a los entrerrianos.
Al cierre, el diputado nacional Atilio Benedetti sintetizó el clima de trabajo y marcó su visión:
“El gobernador centró objetivos: transparencia, funcionamiento acorde a los tiempos, digitalización, orden. La verdad es que uno se entusiasma porque hay una voluntad de cambio en un gobierno provincial con muchas dificultades, con restricciones económicas, pero también con este propósito de adaptarse a los tiempos y de poder hacer una gestión eficiente, y yo diría eficaz, para resolver los problemas de la gente”.
En sintonía con Frigerio, Benedetti agregó: “Toda la burocracia del Estado realmente tiene que servir para resolver rápidamente los problemas de los ciudadanos entrerrianos. Creo que nos obliga a todos a mirar en ese sentido. Así que me parece una buena oportunidad para transmitir esa idea. Es hora de apretar el acelerador”.
Por su parte, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, sostuvo que el encuentro permitió “generar un compromiso en una misma orientación de transformación de la provincia” y reafirmar el rumbo de la gestión.
Avanza la construcción de los primeros parques solares de Enersa en Entre Ríos
La empresa de energía Enersa avanza con la construcción de sus primeros parques solares en la provincia, ubicados en Sauce Pinto y en el predio del autódromo de Sauce Montrull, con el objetivo de diversificar la matriz energética y garantizar un suministro más estable y sustentable.
Los nuevos medidores inteligentes permitirán a los usuarios contar con comunicación inalámbrica con el centro de control y medición remota de su consumo en tiempo real. Esto se traducirá en más seguridad, eficiencia y transparencia en el servicio eléctrico.
Comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes para la administración pública provincial
El gobierno de Entre Ríos informó el cronograma de pagos para los haberes del mes de agosto, tanto para activos como pasivos de la administración pública provincial. Los pagos comenzarán a efectivizarse este sábado 30 de agosto y se extenderán hasta el próximo sábado 6 de septiembre.
Entre Ríos tendrá la primera Estación Transformadora Digital del país con la obra que Enersa realiza en Viale
El gobierno provincial, junto Enersa, avanza en una obra estratégica que beneficiará al parque industrial de Viale y a las zonas aledañas. Se trata de la futura línea que unirá la Estación Transformadora Crespo-Viale, cuyo pliego ya fue aprobado y será próximamente licitado. El proyecto busca garantizar un suministro confiable y de calidad, acompañando el crecimiento del sector productivo local.
Enersa y el IAPV firmaron un convenio para fortalecer la gestión de viviendas sociales
Con el objetivo de optimizar el seguimiento del uso de las viviendas sociales en Entre Ríos, Enersa y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) suscribieron un acuerdo de colaboración que permitirá intercambiar información clave para garantizar el destino adecuado de los inmuebles.
La ciudad de Larroque vivió un intenso fin de semana deportivo con la disputa de la quinta fecha del Circuito Municipal de Pádel, organizada por la Municipalidad a través del Área de Deportes.
La cabaña El Mojón celebró con gran satisfacción su remate anual de reproductores en la Sociedad Rural de Villaguay, donde logró la venta total de la hacienda ofrecida, alcanzando números que marcaron un crecimiento respecto al año anterior.
La apuesta a la excelencia genética bovina de Ramón Díaz en Entre Ríos se volverá a ver este sábado en Urdinarrain
El reconocido director técnico de fútbol, Ramón Díaz, regresó a la Argentina desde Paraguay para encabezar una cita muy especial: el segundo remate anual de Cabaña Los Ramones, que se realizará este sábado en Urdinarrain. Acompañado por su hijo Michael, quien está al frente de la estancia, Díaz destacó la decisión familiar de invertir en Entre Ríos y fortalecer la producción ganadera con genética de calidad.
