Benedetti destacó la transparencia y el orden como ejes de la gestión provincial

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná una reunión ampliada de gabinete junto a la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, ministros, secretarios y legisladores. El encuentro sirvió para repasar los avances de gestión y definir prioridades de cara a la segunda parte del año.

PROVINCIALES03/09/2025

Durante la jornada, se destacaron como ejes centrales la transparencia, la digitalización y el orden en el funcionamiento del Estado, con el objetivo de dar respuestas más rápidas y eficaces a los entrerrianos.

Al cierre, el diputado nacional Atilio Benedetti sintetizó el clima de trabajo y marcó su visión:

“El gobernador centró objetivos: transparencia, funcionamiento acorde a los tiempos, digitalización, orden. La verdad es que uno se entusiasma porque hay una voluntad de cambio en un gobierno provincial con muchas dificultades, con restricciones económicas, pero también con este propósito de adaptarse a los tiempos y de poder hacer una gestión eficiente, y yo diría eficaz, para resolver los problemas de la gente”.


En sintonía con Frigerio, Benedetti agregó: “Toda la burocracia del Estado realmente tiene que servir para resolver rápidamente los problemas de los ciudadanos entrerrianos. Creo que nos obliga a todos a mirar en ese sentido. Así que me parece una buena oportunidad para transmitir esa idea. Es hora de apretar el acelerador”.

Por su parte, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, sostuvo que el encuentro permitió “generar un compromiso en una misma orientación de transformación de la provincia” y reafirmar el rumbo de la gestión.

