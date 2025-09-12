Larroque se prepara para vivir la Expo Bomberos 2025

El encuentro contará con la participación de cuarteles de toda la provincia, que llegarán a la ciudad para compartir con la comunidad dos jornadas cargadas de actividades. Entre las propuestas se destacan la exposición de autobombas y herramientas, un gran desfile de autobombas en la apertura de la primera jornada, y la entrega de certificados y recordatorios a los participantes.

La expo será con entrada libre y gratuita, aunque se dispondrán urnas para quienes deseen colaborar con la institución. Además, habrá un espacio gastronómico a cargo de la comisión directiva, con opciones variadas, incluido un stand para personas celíacas. También estarán presentes artesanos, feriantes y se podrá disfrutar de música en vivo con artistas locales durante la tarde.

“Queremos que sea un evento abierto para toda la comunidad, con la participación de nuestros bomberos y de los cuarteles que nos visiten”, expresó Lezcano.

La Expo Bomberos 2025 se perfila como una gran fiesta para Larroque y la región, organizada por los bomberos voluntarios, con el objetivo de compartir, celebrar y acercar la tarea que realizan día a día.