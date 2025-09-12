Larroque se prepara para vivir la Expo Bomberos 2025

Ana Lescano, la Jefa del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Larroque, confirmó la realización de la Expo Bomberos 2025, que tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre en el Parque de la Estación.

El encuentro contará con la participación de cuarteles de toda la provincia, que llegarán a la ciudad para compartir con la comunidad dos jornadas cargadas de actividades. Entre las propuestas se destacan la exposición de autobombas y herramientas, un gran desfile de autobombas en la apertura de la primera jornada, y la entrega de certificados y recordatorios a los participantes.

La expo será con entrada libre y gratuita, aunque se dispondrán urnas para quienes deseen colaborar con la institución. Además, habrá un espacio gastronómico a cargo de la comisión directiva, con opciones variadas, incluido un stand para personas celíacas. También estarán presentes artesanos, feriantes y se podrá disfrutar de música en vivo con artistas locales durante la tarde.

“Queremos que sea un evento abierto para toda la comunidad, con la participación de nuestros bomberos y de los cuarteles que nos visiten”, expresó Lezcano.

La Expo Bomberos 2025 se perfila como una gran fiesta para Larroque y la región, organizada por los bomberos voluntarios, con el objetivo de compartir, celebrar y acercar la tarea que realizan día a día.

