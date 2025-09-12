Reservas hídricas: mejora en los lotes entrerrianos gracias a la reducción de las lluvias

El Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) informó que el balance hídrico cerrado el 10 de septiembre a las 9 de la mañana mostró una mejora significativa en la situación de la provincia, acompañando el comportamiento pluvial de los últimos días.



Según el reporte, la restricción de las precipitaciones al centro norte de la Mesopotamia permitió aliviar los excesos que afectaban a gran parte del territorio entrerriano, favoreciendo el oreado de los lotes y, sobre todo, de los caminos rurales. Este alivio posibilitó recomponer progresivamente los trabajos a campo, tanto en las siembras como en el monitoreo de los cultivos de fina ya implantados.

El SIBER destacó que la última semana fue favorable en términos meteorológicos, aunque advirtió que en zonas bajas aún pueden persistir algunos inconvenientes. La situación, no obstante, comienza a mostrar el lado positivo de las recargas, aun cuando estas condiciones hayan significado un atraso en el calendario de siembra de maíz.

En comparación con la campaña gruesa del año pasado, la provincia muestra un escenario muy distinto gracias al patrón de circulación regional que predominó en invierno. Durante julio y agosto se registraron recargas inusuales, consecuencia de irrupciones de aire polar de baja frecuencia que sostuvieron la presencia de aire húmedo en capas bajas. Este fenómeno dejó perfiles con márgenes de agua muy interesantes para el inicio de la campaña, lo que representa una ventaja en relación con años anteriores.

Aunque los suelos entrerrianos suelen resistirse a ceder los sobrantes, el informe remarcó que se trata de un escenario ventajoso. La demanda de precipitaciones para septiembre es baja, aunque no se espera transitar el mes sin nuevas lluvias.