El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) aprobó una modificación en el plan de vacunación contra la fiebre aftosa que comenzará a aplicarse en 2026, con el objetivo de optimizar el control sanitario y generar un importante ahorro económico para los productores.
Reservas hídricas: mejora en los lotes entrerrianos gracias a la reducción de las lluvias
El SIBER de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos señaló que la disminución de precipitaciones alivió los excesos hídricos y permitió retomar progresivamente las labores a campo.PRODUCCION12/09/2025-
El Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) informó que el balance hídrico cerrado el 10 de septiembre a las 9 de la mañana mostró una mejora significativa en la situación de la provincia, acompañando el comportamiento pluvial de los últimos días.
Según el reporte, la restricción de las precipitaciones al centro norte de la Mesopotamia permitió aliviar los excesos que afectaban a gran parte del territorio entrerriano, favoreciendo el oreado de los lotes y, sobre todo, de los caminos rurales. Este alivio posibilitó recomponer progresivamente los trabajos a campo, tanto en las siembras como en el monitoreo de los cultivos de fina ya implantados.
El SIBER destacó que la última semana fue favorable en términos meteorológicos, aunque advirtió que en zonas bajas aún pueden persistir algunos inconvenientes. La situación, no obstante, comienza a mostrar el lado positivo de las recargas, aun cuando estas condiciones hayan significado un atraso en el calendario de siembra de maíz.
En comparación con la campaña gruesa del año pasado, la provincia muestra un escenario muy distinto gracias al patrón de circulación regional que predominó en invierno. Durante julio y agosto se registraron recargas inusuales, consecuencia de irrupciones de aire polar de baja frecuencia que sostuvieron la presencia de aire húmedo en capas bajas. Este fenómeno dejó perfiles con márgenes de agua muy interesantes para el inicio de la campaña, lo que representa una ventaja en relación con años anteriores.
Aunque los suelos entrerrianos suelen resistirse a ceder los sobrantes, el informe remarcó que se trata de un escenario ventajoso. La demanda de precipitaciones para septiembre es baja, aunque no se espera transitar el mes sin nuevas lluvias.
Productores y autoridades se reúnen ante la preocupación por ataques de perros a vacas y ovejas
La Filial Larroque de la Federación Agraria Argentina (FAA) se reunirá este viernes 12 de septiembre, a las 20 horas, en la sala municipal María E. de Miguel, para abordar la creciente preocupación por la presencia de perros asilvestrados sin identificación, que vienen provocando serios daños en rodeos bovinos y ovinos, tanto en áreas peri-urbanas como rurales.
El otro equipo de Ramón Díaz que se destaca en las grandes ligas de la raza Angus
Michael Díaz, hijo del técnico de fútbol, sería el capitán del conjunto que la semana pasada celebró otra gran temporada con su segundo remate anual de reproductores que llevó adelante Ildarraz Hermanos en Urdinarrain, con una destacada calidad genética.
Trigo en Entre Ríos: el 96% del cultivo presenta condición entre Buena y Muy Buena
Según el Informe N° 1195 del Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), la superficie sembrada de trigo para el ciclo 2025/26 se proyecta en 700.000 hectáreas.
Banco Entre Ríos lanza su nueva propuesta de Seguros Corporativos para Empresas y el Agro
El Banco Entre Ríos presentó su nueva línea de Seguros Corporativos para Empresas y el Agro, una propuesta diseñada para brindar soluciones ágiles, confiables y adaptadas a las necesidades reales del entramado productivo local. Es una solución integral para acompañar el crecimiento de las empresas y el desarrollo del sector agropecuario en la región.
Expo Rural Gualeguaychú: la cuenta regresiva para la muestra más importante de Entre Ríos
A menos de una semana de su inicio, la Sociedad Rural Gualeguaychú ya tiene todo listo para la 132° edición de la Exposición Rural, considerada la más importante de la provincia y una de las de mayor tradición en el litoral argentino.
Deportivo Cuenca eliminó a Aucas en los penales: Esta vez la suerte no le dio la espalda a Brian Bustos
En una noche vibrante en Quito, Deportivo Cuenca se impuso a Aucas en la definición por penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. La serie terminó luego de la ejecución de 18 tiros desde el punto del penal en la que los arqueros fueron más testigos que protagonistas.
Ana Lescano, la Jefa del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Larroque, confirmó la realización de la Expo Bomberos 2025, que tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre en el Parque de la Estación.
