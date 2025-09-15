El rojo, que venía con ventaja de dos puntos y que con el empate se aseguraba la vuelta olímpica, perdió 2 a 1 de visitante en Urdinarrain. El liebrero hizo los deberes y se llevó el premio al golear 3 a 0 a Central Entrerriano. Fue una definición en la que el fútbol del "interior" del departamento volvió a ser protagonista.
Semana con clima variable, lloviznas, sol y despedida del invierno con posibles tormentas
Luego del inicio nuboso de la semana hábil, el cielo estará mayormente despejado con dominio de la estabilidad y temperaturas sin grandes cambios. El miércoles todavía se perfila tranquilo y con un leve ascenso térmico, aunque hacia el jueves la atmósfera volverá a mostrar signos de inestabilidad.REGION15/09/2025-
Las lloviznas y la alta nubosidad del lunes dieron lugar a dos días que serán preprimaverales, signados por los bancos de nieblas, aunque el panorama hacia el cierre de la semana genera mayor incertidumbre, por la dificultad natural que impone un escenario con perturbaciones sucesivas que avanzan sobre el centro y norte de la Argentina.
Algunos modelos anticipan que masas de aire frío y cálido podrían alternarse en esos días, generando distintos episodios de lluvias y tormentas. Incluso se proyectan acumulados significativos en sectores del centro del país, el AMBA y parte del Litoral.
Si estas proyecciones se confirman, a partir del jueves las chances de inestabildad son crecientes, y aumentarán hacia el fin de semana, que podría llegar con precipitaciones importantes y un nuevo descenso de temperaturas, justo cuando el calendario marca el inicio de la primavera.
Según Leonardo de Benedictis, "el ingreso del frente frío hacia mediados y fines de la semana será determinante. Se espera que, al interactuar con la masa de aire húmeda y cálida preexistente, desencadene lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad sobre la franja este del país, incluyendo gran parte de la región pampeana y el Litoral.
Hacia el fin de semana, los eventos podrían adquirir una mayor relevancia en cuanto a intensidad y extensión, consolidando un cierre de invierno marcado por la inestabilidad. De esta manera, la estación culminará en línea con lo observado durante los últimos meses, en los que se registraron acumulados pluviales récord en gran parte de Argentina.
Así, el invierno se despedirá con la misma impronta con la que comenzó: lluvias generalizadas, tormentas destacadas y una marcada transición hacia un período que ya exhibe características primaverales.
Desde este viernes 12 y hasta el domingo 28 de septiembre habrá una serie de actividades que convocarán a los vecinos a asistir a una variada agenda.
En el primer semestre de 2025 se recuperó el crédito bancario en Entre Ríos y la Región Centro, aunque los depósitos siguen en baja
Un informe del IIES-CEER sobre la evolución del sistema financiero nacional y regional, con datos hasta mayo de 2025, revela que los préstamos bancarios mostraron una notable recuperación tanto a nivel país como en Entre Ríos y el resto de la Región Centro. Sin embargo, los depósitos privados continúan sin repuntar, afectados por el desvío de fondos hacia instrumentos del mercado de capitales.
Por medio de una Unión Transitoria de Empresas que ejecuta los trabajos, la provincia de Entre Ríos financia la obra de recuperación en la Ruta Provincial Nº 51, una vía clave que conecta las localidades de Larroque y Urdinarrain.
Central Larroque y Juventud Urdinarrain ganaron y el título se definirá en la última fecha
El campeonato de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú tendrá un cierre apasionante. Central Larroque y Juventud Urdinarrain consiguieron triunfos en la penúltima jornada y mantienen viva la pelea por el título, que se resolverá recién en la última fecha.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla que afecta al sur de Entre Ríos y otras zonas del centro y este del país, debido a la presencia de vientos fuertes del sudoeste y oeste. Se esperan velocidades de 30 a 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 65 y 80 km/h.
Deportivo Cuenca eliminó a Aucas en los penales: Esta vez la suerte no le dio la espalda a Brian Bustos
En una noche vibrante en Quito, Deportivo Cuenca se impuso a Aucas en la definición por penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. La serie terminó luego de la ejecución de 18 tiros desde el punto del penal en la que los arqueros fueron más testigos que protagonistas.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) aprobó una modificación en el plan de vacunación contra la fiebre aftosa que comenzará a aplicarse en 2026, con el objetivo de optimizar el control sanitario y generar un importante ahorro económico para los productores.
En la provincia de Entre Ríos, se proyecta para el ciclo 2025/26 una superficie de maíz de primera cercana a las 430.000 hectáreas, lo que representa un incremento del 50% en comparación con la campaña anterior, en la cual se implantaron 287.200 hectáreas.