Semana con clima variable, lloviznas, sol y despedida del invierno con posibles tormentas

Luego del inicio nuboso de la semana hábil, el cielo estará mayormente despejado con dominio de la estabilidad y temperaturas sin grandes cambios. El miércoles todavía se perfila tranquilo y con un leve ascenso térmico, aunque hacia el jueves la atmósfera volverá a mostrar signos de inestabilidad.

Así estaría la tormenta el sábado, según Windy.com

Las lloviznas y la alta nubosidad del lunes dieron lugar a dos días que serán preprimaverales, signados por los bancos de nieblas, aunque el panorama hacia el cierre de la semana genera mayor incertidumbre, por la dificultad natural que impone un escenario con perturbaciones sucesivas que avanzan sobre el centro y norte de la Argentina.

Algunos modelos anticipan que masas de aire frío y cálido podrían alternarse en esos días, generando distintos episodios de lluvias y tormentas. Incluso se proyectan acumulados significativos en sectores del centro del país, el AMBA y parte del Litoral.

Si estas proyecciones se confirman, a partir del jueves las chances de inestabildad son crecientes, y aumentarán hacia el fin de semana, que podría llegar con precipitaciones importantes y un nuevo descenso de temperaturas, justo cuando el calendario marca el inicio de la primavera.

Según Leonardo de Benedictis, "el ingreso del frente frío hacia mediados y fines de la semana será determinante. Se espera que, al interactuar con la masa de aire húmeda y cálida preexistente, desencadene lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad sobre la franja este del país, incluyendo gran parte de la región pampeana y el Litoral.

Hacia el fin de semana, los eventos podrían adquirir una mayor relevancia en cuanto a intensidad y extensión, consolidando un cierre de invierno marcado por la inestabilidad. De esta manera, la estación culminará en línea con lo observado durante los últimos meses, en los que se registraron acumulados pluviales récord en gran parte de Argentina.

Así, el invierno se despedirá con la misma impronta con la que comenzó: lluvias generalizadas, tormentas destacadas y una marcada transición hacia un período que ya exhibe características primaverales.

