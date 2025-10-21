El encuentro de la quinta fecha terminó 1 a 1 en Urdinarrain. Los azules se habían adelantado en el marcador por medio de Victorio Alem a los 12 minutos del primer tiempo y Juan Boari logró el empate para los rojos 20 minutos después.
Las manos de Brian Bustos sostuvieron al Deportivo Cuenca y lo acercan a la Sudamericana
En la noche decisiva del segundo hexagonal de la LigaPro, el arquero larroquense fue figura al sumar ocho atajadas en el triunfo por 2-0 ante El Nacional, en el estadio Olímpico Atahualpa.GENERALES21/10/2025-
El encuentro, intenso de principio a fin, tuvo a El Nacional como protagonista en varios pasajes, pero se topó una y otra vez con la seguridad del guardameta, que respondió con reflejos, firmeza y carácter en los momentos más complicados.
Bustos se lució en varios pasajes del partido, pero fue en el inicio del segundo tiempo cuando se "jugó la vida" ahogando una chance clara de gol que pudo ser el empate para el rival. Su desempeño fue reconocido por los medios de comunicación, que lo señalaron como el responsable de sostener el empate hasta el final. "Brian Bustos tuvo una gran actuación. El portero de Deportivo Cuenca fue protagonista frente a El Nacional" publicó TyC Sports.
Su actuación, siendo constantemente exigido y respondiendo al máximo, marca un antes y un después: Bustos detuvo múltiples ataques clave y le dio seguridad al equipo cuando éste más lo necesitaba.
El resultado le permite al Deportivo Cuenca seguir en la cima de la tabla: acumula 49 puntos, liderando el grupo, mientras que El Nacional queda con 35 puntos en el quinto puesto.
Gracias a esta victoria, Cuenca refuerza sus aspiraciones de conseguir el cupo para la Copa Sudamericana 2026. Ahora, el reto es mantener ese nivel: liderar el hexagonal, no soltarlo, y confirmar que esta noche no fue una excepción.
La Legislatura de Buenos Aires declaró de Interés Cultural y Social a la obra “Estrujadas” de Nazareno Molina
El reconocimiento llega tras más de 60 funciones en distintas ciudades del país y destaca el valor social, artístico y humano de una propuesta que reúne a diversas asociaciones en torno al teatro independiente.
El larroquense Gastón Benedetti sufrió una grave lesión y se pierde el resto del Torneo Clausura
Pésimas noticias para Estudiantes de La Plata y para Larroque. Gastón Benedetti, el futbolista surgido de la localidad entrerriana, sufrió un esguince grado 3 del ligamento colateral interno en su rodilla derecha y estará fuera de las canchas por al menos dos meses.
Con Brian Bustos en el arco, Deportivo Cuenca tuvo la segunda valla con menos goles de la liga ecuatoriana
El arquero larroquense cerró ayer con una derrota la fase regular del torneo de primera división en Ecuador, cayendo al séptimo lugar, posición que los deja afuera del exagonal final pero le da chance de competir por un lugar en la copa Sudamericana.
Pudo ser la noche soñada de Gastón Benedetti, pero entre el VAR y Rossi se la negaron
El larroquense marcó el único gol de Estudiantes ante Flamengo al final del primer tiempo y luego había anotado el segundo, pero en la revisión se anuló. En la tanda de penales el arquero del Mengao detuvo su penal, que también atajó el cuarto remate, y el Pincha quedó eliminado de la Libertadores.
La escritora larroquense radicada en Almería (España), presentará su más reciente libro "La desnudez de las horas", editado por "Con M de Mujer" de Sevilla. El encuentro se realizará el viernes 17 de octubre, a las 20:30, en el Salón Parroquial de la Parroquia Perpetuo Socorro de Larroque.
El fin de semana Larroque vivió un hecho histórico para su vida cultural: la emblemática banda Luz Verde regresó a los escenarios luego de años de ausencia, y lo hizo en un marco lleno de emoción, música y recuerdos compartidos.
En la provincia de Entre Ríos se proyecta una superficie cultivada en el ciclo 2025/26 con trigo cercana a las 700.000 hectáreas, según reportó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.
Capacitación para autoridades de mesa sobre Boleta Única de Papel en Larroque
La Municipalidad de Larroque convocó a las autoridades de mesa a participar de una jornada de capacitación sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), en el marco de las elecciones que se desarrollarán próximamente en la ciudad.
El 1 y 2 de noviembre, el Polideportivo Municipal de Urdinarrain será escenario de la 8° Expo Ovina, Agro, Industrial, Comercial y Artesanal, una propuesta con entrada libre y gratuita que reúne lo mejor de la producción regional, la gastronomía y el entretenimiento.
