Las manos de Brian Bustos sostuvieron al Deportivo Cuenca y lo acercan a la Sudamericana

El encuentro, intenso de principio a fin, tuvo a El Nacional como protagonista en varios pasajes, pero se topó una y otra vez con la seguridad del guardameta, que respondió con reflejos, firmeza y carácter en los momentos más complicados.

Bustos se lució en varios pasajes del partido, pero fue en el inicio del segundo tiempo cuando se "jugó la vida" ahogando una chance clara de gol que pudo ser el empate para el rival. Su desempeño fue reconocido por los medios de comunicación, que lo señalaron como el responsable de sostener el empate hasta el final. "Brian Bustos tuvo una gran actuación. El portero de Deportivo Cuenca fue protagonista frente a El Nacional" publicó TyC Sports.



Su actuación, siendo constantemente exigido y respondiendo al máximo, marca un antes y un después: Bustos detuvo múltiples ataques clave y le dio seguridad al equipo cuando éste más lo necesitaba.







El resultado le permite al Deportivo Cuenca seguir en la cima de la tabla: acumula 49 puntos, liderando el grupo, mientras que El Nacional queda con 35 puntos en el quinto puesto.



Gracias a esta victoria, Cuenca refuerza sus aspiraciones de conseguir el cupo para la Copa Sudamericana 2026. Ahora, el reto es mantener ese nivel: liderar el hexagonal, no soltarlo, y confirmar que esta noche no fue una excepción.



