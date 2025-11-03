Sportivo Larroque cayó ante Cerro Porteño en un partido con expulsiones y mucha fricción

El local se adelantó en el marcador con un tanto de Tomás Molina, pero poco después el mismo jugador fue expulsado por doble amarilla. Además, Cerro sufrió la lesión de su arquero, lo que obligó a realizar una modificación temprana.

En el complemento, Sportivo Larroque logró el empate gracias a un cabezazo de Tadeo Campostrini, aunque también se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Tiago Vela. En el tramo final, Luciano Pereyra aprovechó un contraataque y marcó el 2-1 definitivo para los de Pueblo Belgrano.

Resultado final:

Cerro Porteño 2 (Molina – Pereyra)

Sportivo Larroque 1 (Campostrini)

Figura del partido: Luciano Pereyra (Cerro Porteño)

Expulsados: Kevin Molina (CP) y Tiago Vela (SL)



Terna arbitral:

Principal: Rubén Retamal

Asistentes: Eduardo Migueles y Nazareno Ballestero



En el encuentro preliminar de Sub 21, Sportivo Larroque se impuso por 2 a 0 con un doblete de Gonzalo Izaguirre, mientras que fue expulsado Bautista Lizzi.