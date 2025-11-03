La subasta, organizada por la Municipalidad y a cargo de la firma Fracarolli y Ronconi S.R.L., incluirá vehículos, maquinarias, herramientas y otros artículos desafectados del uso público.
Sportivo Larroque cayó ante Cerro Porteño en un partido con expulsiones y mucha fricción
En el estadio Vicente “Tongo” Procura, Sportivo Larroque no pudo traerse los tres puntos y perdió 2 a 1 frente a Cerro Porteño de Pueblo Belgrano, en un encuentro intenso, con expulsados y lesiones que condicionaron el desarrollo del juego.REGION03/11/2025-
El local se adelantó en el marcador con un tanto de Tomás Molina, pero poco después el mismo jugador fue expulsado por doble amarilla. Además, Cerro sufrió la lesión de su arquero, lo que obligó a realizar una modificación temprana.
En el complemento, Sportivo Larroque logró el empate gracias a un cabezazo de Tadeo Campostrini, aunque también se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Tiago Vela. En el tramo final, Luciano Pereyra aprovechó un contraataque y marcó el 2-1 definitivo para los de Pueblo Belgrano.
Resultado final:
Cerro Porteño 2 (Molina – Pereyra)
Sportivo Larroque 1 (Campostrini)
Figura del partido: Luciano Pereyra (Cerro Porteño)
Expulsados: Kevin Molina (CP) y Tiago Vela (SL)
Terna arbitral:
Principal: Rubén Retamal
Asistentes: Eduardo Migueles y Nazareno Ballestero
En el encuentro preliminar de Sub 21, Sportivo Larroque se impuso por 2 a 0 con un doblete de Gonzalo Izaguirre, mientras que fue expulsado Bautista Lizzi.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas que afectarán gran parte del oeste y centro y sur de Entre Ríos, incluyendo a Larroque y su zona de influencia, durante el viernes 24 y sábado 25 de octubre.
Se instalan las temperaturas primaverales, pero se viene una día de verano y otra vez lluvia
Lo que queda de la semana será estable, con valores térmicos agradables, pero el sábado habrá un pico de calor, justo antes de la llegada de otra tormenta y hasta 30 mm de precipitaciones.
Este miércoles 24 se realizó un encuentro muy especial en la Escuela Nº 81, donde distintas escuelas rurales se reunieron para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante.
Los pronósticos meteorológicos anticipan un fin de semana inestable en Entre Ríos, con la llegada de un frente frío que avanzará en la madrugada del sábado 27 de septiembre hacia el noreste del país.
Semana con clima variable, lloviznas, sol y despedida del invierno con posibles tormentas
Luego del inicio nuboso de la semana hábil, el cielo estará mayormente despejado con dominio de la estabilidad y temperaturas sin grandes cambios. El miércoles todavía se perfila tranquilo y con un leve ascenso térmico, aunque hacia el jueves la atmósfera volverá a mostrar signos de inestabilidad.
En un clima de profunda emoción y gratitud, Larroque rindió homenaje este sábado 1° de noviembre a su escritora más universal, María Esther de Miguel, al cumplirse 100 años de su nacimiento.
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) dio a conocer su relevamiento mensual de precios de hacienda en pie, elaborado a partir de los valores obtenidos en los remates realizados por las distintas rurales de la provincia durante octubre.
Alberto Ledri: “Esta edición de la Expo Ovina volvió a superar nuestras expectativas”
El productor y cabañero Alberto Ledri, de Cabaña Don Tito, realizó un balance muy positivo sobre la Octava Expo Ovina realizada en Urdinarrain, destacando el nivel de los reproductores, la participación de las principales cabañas y la respuesta del público.