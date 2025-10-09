Será una noche para reencontrarse con las voces que el Gordo Elena convocó y que espiritualmente sigue acompañando. Roberto Romani y sus compañeros de la muestra artística "Los Duendes Azules" se sumarán a la celebración del legado musical del querido "Gordo" que sigue latiendo en Larroque. Fotos de Silvina González.
Jóvenes y fe: una misa cargada de esperanza en la novena patronal de Larroque
En el marco de las últimas jornadas de la novena patronal, la comunidad de Larroque vivió este miércoles 8 de octubre una celebración especial dedicada a los jóvenes bajo el lema “Él es la verdadera juventud del mundo”. La misa, presidida por el Obispo Monseñor Héctor Zordán y el Cura Párroco Carlos Stadler, reunió a gran cantidad de fieles en una emotiva ceremonia donde la luz de las velas acompañó un momento de oración y reflexión.LOCALES09/10/2025-
Durante la celebración, se realizó la presentación de los confirmandos al Obispo y se compartió una bendición muy especial: la de los chicos que viajan a Bariloche en su viaje de egresados, un gesto cargado de afecto y protección para esta nueva etapa de sus vidas.
El encuentro, que tuvo lugar en la parroquia local, se destacó por la participación activa de los jóvenes, quienes con cantos, gestos y oraciones llenaron el templo de entusiasmo y fe.
La novena continúa este jueves con la jornada dedicada a “Dar esperanza en la debilidad”, que incluirá la unción de los enfermos en el Hogar y Hospital local. Luego, el viernes 10 de octubre se realizará el encuentro bajo el lema “La solidaridad es esperanza”, que tendrá como epicentro la Biblioteca Popular y sus alrededores, donde la imagen de la Virgen permanecerá durante el día. Inspirada en el pasaje “Tuve hambre y me dieron de comer” (Mt 25,35a), la comunidad realizará una colecta de alimentos, invitando a los vecinos a participar con donaciones para quienes más lo necesitan.
El sábado 11 de octubre, la reunión lleva el título “María, Madre de la Esperanza”, y en ese caso la celebración se trasladará a la Plaza San Martín, en el corazón de la ciudad. Allí se realizará una caravana en bicicleta y la consagración de los chicos a la Virgen, dos gestos simbólicos que unen fe, juventud y vida comunitaria.
Finalmente, el domingo 12 se desarrollará la gran fiesta patronal, que este año lleva por lema “Con Cristo, peregrinos de esperanza”. Habrá misa central, almuerzo comunitario, artistas en vivo y kermés, en una jornada que promete reunir a mucha gente en torno a la fe y la alegría compartida.
La Municipalidad de Larroque continúa ejecutando su plan de renovación del alumbrado público, incorporando tecnología LED que mejora la iluminación, incrementa la seguridad y promueve la eficiencia energética en la ciudad.
En el marco de la campaña hacia las próximas elecciones legislativas, los candidatos nacionales Adán Bahl y Guillermo Michel visitaron este lunes la ciudad de Larroque, donde mantuvieron una reunión con militantes y vecinos en la sede del Partido Justicialista.
La Unidad Básica de Larroque anunció la realización de una importante reunión política que contará con la presencia de candidatos a Senador y Diputado Nacional, en el marco de la campaña rumbo a las próximas elecciones legislativas.
Bomberos Voluntarios de Larroque renovó su Comisión Directiva tras la Asamblea General Ordinaria
La Asociación de Bomberos Voluntarios llevó adelante su Asamblea General Ordinaria el pasado 3 de octubre de 2025, a las 19 horas, donde se trataron diversos puntos institucionales y se concretó la renovación total de la Comisión Directiva y el órgano de fiscalización por vencimiento de mandato.
La Municipalidad de Larroque, a través del Área de Deportes, desarrolló con gran éxito la sexta fecha del Circuito Municipal de Pádel. La competencia se disputó en cuatro escenarios locales: Central Buffet, La Jaula Pádel, Los Pinos Pádel y Taquitos Pádel, este último elegido como sede para las finales.
La Legislatura de Buenos Aires declaró de Interés Cultural y Social a la obra “Estrujadas” de Nazareno Molina
El reconocimiento llega tras más de 60 funciones en distintas ciudades del país y destaca el valor social, artístico y humano de una propuesta que reúne a diversas asociaciones en torno al teatro independiente.
Será una noche para reencontrarse con las voces que el Gordo Elena convocó y que espiritualmente sigue acompañando. Roberto Romani y sus compañeros de la muestra artística "Los Duendes Azules" se sumarán a la celebración del legado musical del querido "Gordo" que sigue latiendo en Larroque. Fotos de Silvina González.
Fraccarolli y Ronconi celebra su 37º aniversario con un remate especial en Urdinarrain
Este viernes 10 de octubre, en las instalaciones San José de Urdinarrain, la firma Fraccarolli y Ronconi S.R.L. llevará adelante su 37º remate aniversario, un evento que promete ser mucho más que una jornada comercial: será una verdadera celebración de la historia, la pasión y el trabajo compartido.
Entre Ríos perdió 58.000 hectáreas de bosques nativos en 15 años: el Gualeguay en alerta
Un estudio de la FAUBA advierte que la expansión agrícola redujo un 8,4 % la cobertura boscosa en la cuenca del río Gualeguay. Los investigadores advierten sobre un equilibrio hídrico en riesgo.
En el marco de las últimas jornadas de la novena patronal, la comunidad de Larroque vivió este miércoles 8 de octubre una celebración especial dedicada a los jóvenes bajo el lema “Él es la verdadera juventud del mundo”. La misa, presidida por el Obispo Monseñor Héctor Zordán y el Cura Párroco Carlos Stadler, reunió a gran cantidad de fieles en una emotiva ceremonia donde la luz de las velas acompañó un momento de oración y reflexión.