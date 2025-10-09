Jóvenes y fe: una misa cargada de esperanza en la novena patronal de Larroque

Durante la celebración, se realizó la presentación de los confirmandos al Obispo y se compartió una bendición muy especial: la de los chicos que viajan a Bariloche en su viaje de egresados, un gesto cargado de afecto y protección para esta nueva etapa de sus vidas.

El encuentro, que tuvo lugar en la parroquia local, se destacó por la participación activa de los jóvenes, quienes con cantos, gestos y oraciones llenaron el templo de entusiasmo y fe.

La novena continúa este jueves con la jornada dedicada a “Dar esperanza en la debilidad”, que incluirá la unción de los enfermos en el Hogar y Hospital local. Luego, el viernes 10 de octubre se realizará el encuentro bajo el lema “La solidaridad es esperanza”, que tendrá como epicentro la Biblioteca Popular y sus alrededores, donde la imagen de la Virgen permanecerá durante el día. Inspirada en el pasaje “Tuve hambre y me dieron de comer” (Mt 25,35a), la comunidad realizará una colecta de alimentos, invitando a los vecinos a participar con donaciones para quienes más lo necesitan.









El sábado 11 de octubre, la reunión lleva el título “María, Madre de la Esperanza”, y en ese caso la celebración se trasladará a la Plaza San Martín, en el corazón de la ciudad. Allí se realizará una caravana en bicicleta y la consagración de los chicos a la Virgen, dos gestos simbólicos que unen fe, juventud y vida comunitaria.



Finalmente, el domingo 12 se desarrollará la gran fiesta patronal, que este año lleva por lema “Con Cristo, peregrinos de esperanza”. Habrá misa central, almuerzo comunitario, artistas en vivo y kermés, en una jornada que promete reunir a mucha gente en torno a la fe y la alegría compartida.



