Urdinarrain teje su gran fiesta ovina con producción, sabores y música

Durante dos jornadas, productores, emprendedores y familias podrán disfrutar de una programación que incluye actividades ovinas, paseo agroindustrial, feria de artesanos, patio gastronómico, espectáculos en vivo y la 1° Exposición Nacional de la raza Romney Marsh, con la participación de las principales cabañas de Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires.

El sábado 1° de noviembre, las actividades comenzarán a las 9.30 h con la apertura y jura de clasificación de razas varias, seguida por la entrega de cucardas y una cocina en vivo con Pitu Alfieri a las 12 h. Por la tarde, desde las 14.30 h, se desarrollará la jura fenotípica de clasificación de la Romney Marsh, y a las 19.30 h será la inauguración oficial de la muestra.

El escenario principal se encenderá a las 20 h con una destacada grilla artística que incluirá a la Banda Militar del Batallón de Ingenieros Blindado 2 (Concepción del Uruguay), Omar Olivera y su Conjunto, Los Puebleros del Chamamé, Hugo Spiazzi, Sergio Faccello y Lucas Spiazzi, y Alonso y su Grupo Alegría.





El domingo 2 de noviembre, la jornada abrirá a las 10 h con nuevas actividades. A las 12 h, Pitu Alfieri volverá a sorprender con su cocina en vivo, mientras que a las 14.30 h se realizará el remate de reproductores con entrega y retiro de animales. Luego, a las 15 h, habrá cursos de Tramagua, y por la tarde, desde las 18 h, un desfile de moda dará paso al gran show de cierre, con las actuaciones de Estilo Vargas (Paraná) y El Picaflor Bailantero.







Con su espíritu emprendedor y comunitario, la Expo Ovina de Urdinarrain se consolida como un espacio donde el trabajo, la identidad rural y la cultura popular se entrelazan para tejer una de las celebraciones más esperadas del calendario entrerriano.