Las previsiones estacionales del Centro Europeo de Pronósticos (ECMWF) y del Servicio Meteorológico Nacional, anticipan un escenario poco favorable para la actividad agropecuaria en el centro del país. Calor y escasez de lluvia marcarán el pulso del trimestre diciembre febrero.
Urdinarrain teje su gran fiesta ovina con producción, sabores y música
El 1 y 2 de noviembre, el Polideportivo Municipal de Urdinarrain será escenario de la 8° Expo Ovina, Agro, Industrial, Comercial y Artesanal, una propuesta con entrada libre y gratuita que reúne lo mejor de la producción regional, la gastronomía y el entretenimiento.PRODUCCION21/10/2025-
Durante dos jornadas, productores, emprendedores y familias podrán disfrutar de una programación que incluye actividades ovinas, paseo agroindustrial, feria de artesanos, patio gastronómico, espectáculos en vivo y la 1° Exposición Nacional de la raza Romney Marsh, con la participación de las principales cabañas de Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires.
El sábado 1° de noviembre, las actividades comenzarán a las 9.30 h con la apertura y jura de clasificación de razas varias, seguida por la entrega de cucardas y una cocina en vivo con Pitu Alfieri a las 12 h. Por la tarde, desde las 14.30 h, se desarrollará la jura fenotípica de clasificación de la Romney Marsh, y a las 19.30 h será la inauguración oficial de la muestra.
El escenario principal se encenderá a las 20 h con una destacada grilla artística que incluirá a la Banda Militar del Batallón de Ingenieros Blindado 2 (Concepción del Uruguay), Omar Olivera y su Conjunto, Los Puebleros del Chamamé, Hugo Spiazzi, Sergio Faccello y Lucas Spiazzi, y Alonso y su Grupo Alegría.
El domingo 2 de noviembre, la jornada abrirá a las 10 h con nuevas actividades. A las 12 h, Pitu Alfieri volverá a sorprender con su cocina en vivo, mientras que a las 14.30 h se realizará el remate de reproductores con entrega y retiro de animales. Luego, a las 15 h, habrá cursos de Tramagua, y por la tarde, desde las 18 h, un desfile de moda dará paso al gran show de cierre, con las actuaciones de Estilo Vargas (Paraná) y El Picaflor Bailantero.
Con su espíritu emprendedor y comunitario, la Expo Ovina de Urdinarrain se consolida como un espacio donde el trabajo, la identidad rural y la cultura popular se entrelazan para tejer una de las celebraciones más esperadas del calendario entrerriano.
En la provincia de Entre Ríos se proyecta una superficie cultivada en el ciclo 2025/26 con trigo cercana a las 700.000 hectáreas, según reportó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.
Folmer, concesionario oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central en Crespo
Con una inversión de USD 1.000.000, Folmer, concesionario oficial Case IH con más de seis décadas de trayectoria en el sector agroindustrial, inauguró su nueva Casa Central en la ciudad de Crespo, en el cruce estratégico de las rutas nacionales 12, 131 y 32, en el acceso a la localidad. La flamante sede se construyó en un predio de 20.000 m2, diseñado para ofrecer una atención integral, moderna y sustentable a los productores entrerrianos. El concesionario reafirma su compromiso con la tecnología y la atención integral al productor en la ciudad de Crespo.
Hay disponibilidad de nuevas líneas de crédito en valor producto para el sector ganadero
Productores ganaderos entrerrianos podrán acceder a una línea de financiamiento destinada a la compra de vientres, retención de terneras y mejoras productivas, con condiciones adaptadas al ciclo del negocio y respaldo del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
La proyección de área destinada al maíz para el ciclo 2025/26 es de 430.000 hectáreas, lo cual representaría un incremento interanual del 50% (142.800 hectáreas). La siembra de girasol finalizó con una superficie estimada en 24.350 hectáreas para el ciclo 2025/26.
Entre Ríos perdió 58.000 hectáreas de bosques nativos en 15 años: el Gualeguay en alerta
Un estudio de la FAUBA advierte que la expansión agrícola redujo un 8,4 % la cobertura boscosa en la cuenca del río Gualeguay. Los investigadores advierten sobre un equilibrio hídrico en riesgo.
El fin de semana Larroque vivió un hecho histórico para su vida cultural: la emblemática banda Luz Verde regresó a los escenarios luego de años de ausencia, y lo hizo en un marco lleno de emoción, música y recuerdos compartidos.
Capacitación para autoridades de mesa sobre Boleta Única de Papel en Larroque
La Municipalidad de Larroque convocó a las autoridades de mesa a participar de una jornada de capacitación sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), en el marco de las elecciones que se desarrollarán próximamente en la ciudad.
Las manos de Brian Bustos sostuvieron al Deportivo Cuenca y lo acercan a la Sudamericana
En la noche decisiva del segundo hexagonal de la LigaPro, el arquero larroquense fue figura al sumar ocho atajadas en el triunfo por 2-0 ante El Nacional, en el estadio Olímpico Atahualpa.