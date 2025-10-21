Urdinarrain teje su gran fiesta ovina con producción, sabores y música

El 1 y 2 de noviembre, el Polideportivo Municipal de Urdinarrain será escenario de la 8° Expo Ovina, Agro, Industrial, Comercial y Artesanal, una propuesta con entrada libre y gratuita que reúne lo mejor de la producción regional, la gastronomía y el entretenimiento.

PRODUCCION21/10/2025--
#ExpoOvina2024𝗣𝗔𝗦𝗘𝗢 𝗗𝗘 𝗔𝗥𝗧𝗘𝗦𝗔𝗡𝗢𝗦 𝗔𝗙𝗜𝗡𝗘𝗦 🧶Más de 25 artesanos afines ya c(1)

Durante dos jornadas, productores, emprendedores y familias podrán disfrutar de una programación que incluye actividades ovinas, paseo agroindustrial, feria de artesanos, patio gastronómico, espectáculos en vivo y la 1° Exposición Nacional de la raza Romney Marsh, con la participación de las principales cabañas de Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires.

El sábado 1° de noviembre, las actividades comenzarán a las 9.30 h con la apertura y jura de clasificación de razas varias, seguida por la entrega de cucardas y una cocina en vivo con Pitu Alfieri a las 12 h. Por la tarde, desde las 14.30 h, se desarrollará la jura fenotípica de clasificación de la Romney Marsh, y a las 19.30 h será la inauguración oficial de la muestra.

El escenario principal se encenderá a las 20 h con una destacada grilla artística que incluirá a la Banda Militar del Batallón de Ingenieros Blindado 2 (Concepción del Uruguay), Omar Olivera y su Conjunto, Los Puebleros del Chamamé, Hugo Spiazzi, Sergio Faccello y Lucas Spiazzi, y Alonso y su Grupo Alegría.

El domingo 2 de noviembre, la jornada abrirá a las 10 h con nuevas actividades. A las 12 h, Pitu Alfieri volverá a sorprender con su cocina en vivo, mientras que a las 14.30 h se realizará el remate de reproductores con entrega y retiro de animales. Luego, a las 15 h, habrá cursos de Tramagua, y por la tarde, desde las 18 h, un desfile de moda dará paso al gran show de cierre, con las actuaciones de Estilo Vargas (Paraná) y El Picaflor Bailantero.


Con su espíritu emprendedor y comunitario, la Expo Ovina de Urdinarrain se consolida como un espacio donde el trabajo, la identidad rural y la cultura popular se entrelazan para tejer una de las celebraciones más esperadas del calendario entrerriano.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar
Fachada Concesionario

Folmer, concesionario oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central en Crespo

-
PRODUCCION17/10/2025

Con una inversión de USD 1.000.000, Folmer, concesionario oficial Case IH con más de seis décadas de trayectoria en el sector agroindustrial, inauguró su nueva Casa Central en la ciudad de Crespo, en el cruce estratégico de las rutas nacionales 12, 131 y 32, en el acceso a la localidad. La flamante sede se construyó en un predio de 20.000 m2, diseñado para ofrecer una atención integral, moderna y sustentable a los productores entrerrianos. El concesionario reafirma su compromiso con la tecnología y la atención integral al productor en la ciudad de Crespo.

berardo21

Lo más visto

690x690

kioscolaplaza