Larroque celebró 116 años de historia, identidad y comunidad

Entre las propuestas se destacó la muestra de motores antiguos y la apertura del Museo de la Estación en su 26° aniversario. Además, se realizó un reconocimiento especial al Club Central Larroque por sus 91 años.

El acto protocolar contó con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, entre ellas la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; el senador nacional Alfredo De Ángeli; el diputado nacional Atilio Benedetti; y autoridades locales encabezadas por el intendente Francisco Benedetti. También se compartió un saludo enviado por el senador departamental Jaime Pedro Benedetti.

Durante la ceremonia se llevó a cabo la invocación religiosa, el ingreso de las Banderas de Ceremonia y el homenaje a trabajadores municipales jubilados este año, junto con una distinción por 25 años de servicio. Las autoridades dirigieron mensajes a la comunidad, destacando la historia, el crecimiento y el desarrollo de la ciudad.







La celebración continuó luego con las presentaciones de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos y del grupo local Luz Verde, que marcó su regreso a los escenarios.

La Municipalidad de Larroque agradeció a los vecinos, instituciones y participantes que acompañaron esta conmemoración, reafirmando el compromiso con la identidad y el desarrollo de la ciudad.





