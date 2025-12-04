Este lunes 1° de diciembre la ciudad tendrá una jornada especial para celebrar su 116° aniversario, con una propuesta abierta a toda la comunidad. El punto de encuentro será el Playón del Parque de la Estación “Intendente Fabio A. Larrosa”. Actuarán la banda de música de la Policía de Entre Ríos y la orquesta Luz Verde.
Larroque celebró 116 años de historia, identidad y comunidad
Larroque conmemoró este lunes 1° de diciembre su 116° aniversario con una jornada que reunió a vecinos, instituciones y autoridades en el Playón del Parque de la Estación “Intendente Fabio A. Larrosa”. Más de 30 emprendedores, artesanos y productores participaron de la feria, junto a diversas instituciones locales.LOCALES04/12/2025-
Entre las propuestas se destacó la muestra de motores antiguos y la apertura del Museo de la Estación en su 26° aniversario. Además, se realizó un reconocimiento especial al Club Central Larroque por sus 91 años.
El acto protocolar contó con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, entre ellas la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; el senador nacional Alfredo De Ángeli; el diputado nacional Atilio Benedetti; y autoridades locales encabezadas por el intendente Francisco Benedetti. También se compartió un saludo enviado por el senador departamental Jaime Pedro Benedetti.
Durante la ceremonia se llevó a cabo la invocación religiosa, el ingreso de las Banderas de Ceremonia y el homenaje a trabajadores municipales jubilados este año, junto con una distinción por 25 años de servicio. Las autoridades dirigieron mensajes a la comunidad, destacando la historia, el crecimiento y el desarrollo de la ciudad.
La celebración continuó luego con las presentaciones de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos y del grupo local Luz Verde, que marcó su regreso a los escenarios.
La Municipalidad de Larroque agradeció a los vecinos, instituciones y participantes que acompañaron esta conmemoración, reafirmando el compromiso con la identidad y el desarrollo de la ciudad.
Instrumentada por el área de salud de la Municipalidad de Larroque, este lunes primero de diciembre, habrá una jornada gratuita y confidencial de test rápido de VIH y sífilis en el Parque de la Estación. En solo 15 minutos se obtiene el resultado y no se requiere ayuno.
Korell, Aubert en el primer tiempo y Samuel Colazo en el segundo, anotaron en la goleada que de visitante tratará de hacer valer en la revancha que se disputará en el Teodoro Treise. El Rojo quedó a un paso de gritar campeón, aunque en Urdinarrain nadie da nada por terminado. Foto: Maga Escalante. Video: Silvina González.
Larroque vivió este domingo una celebración de la tradición con una masiva convocatoria en el Polideportivo Municipal, donde familias, agrupaciones tradicionalistas, artistas y emprendedores compartieron un día completo dedicado a la identidad cultural de la región.
La Municipalidad de Larroque, la Comisaría y el Juzgado de Paz emitieron un recordatorio dirigido a vecinos y vecinas de la ciudad para reforzar la importancia de utilizar los canales institucionales correspondientes ante la sospecha de situaciones que puedan implicar un hecho ilícito.
Realizaron un mural por el Día Mundial de la Diabetes en el Centro de Salud Dr. Santiago Bugnard
El pasado 17 de noviembre, el Área de Salud de la Municipalidad y el Centro de Salud Dr. Santiago Bugnard llevaron adelante una actividad especial en el marco del Día Mundial de la Diabetes, conmemorado cada 14 de noviembre.
Más de 160 estudiantes participaron de la Muestra Anual de Capacitación Laboral en Larroque
La ciudad de Larroque celebró el 14 de noviembre una nueva edición de la Muestra Anual de Capacitaciones Laborales de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, donde más de 160 estudiantes expusieron los trabajos y aprendizajes desarrollados a lo largo del año.
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a través del Sistema de Información Agrícola (SIBER), publicó un informe en el que analiza cómo incide el costo del flete en los márgenes del productor de maíz en la provincia. La conclusión central es clara: en un cultivo de alto volumen y bajo precio relativo —como el maíz— la distancia al puerto de Rosario puede definir la rentabilidad y, en muchos casos, desalentar la siembra.
Este jueves por la mañana, la Justicia dispuso la prisión preventiva de dos individuos imputados por el reciente hecho de abigeato ocurrido en la zona de la Escuela Nº 4, en el departamento Colón, donde un productor rural fue víctima de la faena de tres animales bovinos.