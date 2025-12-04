Larroque celebró 116 años de historia, identidad y comunidad

Larroque conmemoró este lunes 1° de diciembre su 116° aniversario con una jornada que reunió a vecinos, instituciones y autoridades en el Playón del Parque de la Estación “Intendente Fabio A. Larrosa”. Más de 30 emprendedores, artesanos y productores participaron de la feria, junto a diversas instituciones locales.

Entre las propuestas se destacó la muestra de motores antiguos y la apertura del Museo de la Estación en su 26° aniversario. Además, se realizó un reconocimiento especial al Club Central Larroque por sus 91 años.

El acto protocolar contó con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, entre ellas la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; el senador nacional Alfredo De Ángeli; el diputado nacional Atilio Benedetti; y autoridades locales encabezadas por el intendente Francisco Benedetti. También se compartió un saludo enviado por el senador departamental Jaime Pedro Benedetti.

Durante la ceremonia se llevó a cabo la invocación religiosa, el ingreso de las Banderas de Ceremonia y el homenaje a trabajadores municipales jubilados este año, junto con una distinción por 25 años de servicio. Las autoridades dirigieron mensajes a la comunidad, destacando la historia, el crecimiento y el desarrollo de la ciudad.


La celebración continuó luego con las presentaciones de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos y del grupo local Luz Verde, que marcó su regreso a los escenarios.

La Municipalidad de Larroque agradeció a los vecinos, instituciones y participantes que acompañaron esta conmemoración, reafirmando el compromiso con la identidad y el desarrollo de la ciudad.


