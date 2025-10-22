Jueves y sábado el museo de la estación trae la memoria del pasado larroquense

La Municipalidad de Larroque informó que el Museo de la Estación se encuentra abierto para recibir a los que deseen conocer parte de la historia y la identidad local.

LOCALES22/10/2025--
486121403_1049614103862905_6848051173218862717_n

El espacio puede visitarse los jueves y sábados, de 15:00 a 17:00, ofreciendo un recorrido por objetos, documentos y fotografías que reflejan el desarrollo ferroviario y social de la ciudad.

El Museo de la Estación es un punto de encuentro con la memoria colectiva de Larroque, una invitación a disfrutar y valorar el patrimonio cultural que nos une.

Banner-12-Millones-CL-NUEVOS_900x180

Te puede interesar

berardo21

Lo más visto
Fachada Concesionario

Folmer, concesionario oficial Case IH, inauguró su nueva Casa Central en Crespo

-
PRODUCCION17/10/2025

Con una inversión de USD 1.000.000, Folmer, concesionario oficial Case IH con más de seis décadas de trayectoria en el sector agroindustrial, inauguró su nueva Casa Central en la ciudad de Crespo, en el cruce estratégico de las rutas nacionales 12, 131 y 32, en el acceso a la localidad. La flamante sede se construyó en un predio de 20.000 m2, diseñado para ofrecer una atención integral, moderna y sustentable a los productores entrerrianos. El concesionario reafirma su compromiso con la tecnología y la atención integral al productor en la ciudad de Crespo.

690x690

kioscolaplaza