Jueves y sábado el museo de la estación trae la memoria del pasado larroquense

El espacio puede visitarse los jueves y sábados, de 15:00 a 17:00, ofreciendo un recorrido por objetos, documentos y fotografías que reflejan el desarrollo ferroviario y social de la ciudad.

El Museo de la Estación es un punto de encuentro con la memoria colectiva de Larroque, una invitación a disfrutar y valorar el patrimonio cultural que nos une.