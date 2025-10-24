Sus "alumnos" y amigos rendirán homenaje al Gordo Elena

Esta noche, Larroque se encontrará para celebrar el arte, la identidad y el recuerdo en una velada que unirá música, poesía y arte plástico. Será en la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli a partir de las 20:30 hs, donde se homenajeará al músico, docente y gestor cultural Ricardo “Gordo” Elena, en el marco de los 25 años del Coro Comunidad.

El evento, organizado por el Área de Cultura de la Municipalidad de Larroque, incluirá el espectáculo integral “Los Duendes Azules”, que fusiona poemas y música del litoral bajo la dirección del reconocido Roberto Romani. En escena actuarán los músicos Hugo Mena y Celestino Mena, y el artista plástico Vicente Cúneo realizará una obra visual en vivo, que al finalizar quedará como legado cultural en la ciudad.

La decisión de combinar canto coral, literatura y artes visuales pretende reflejar la multidimensionalidad de Elena: gestor, músico, formador y personalidad inquieta. Como cierre simbólico, se celebrará su memoria con un gesto artístico colectivo, otorgándole sentido presente a su legado.

Ricardo Abel “Gordo” Elena falleció el 28 de junio de este año, dejando huella en la música entrerriana, la educación local y el periodismo deportivo. Fue motor del Coro Comunidad, integrante de múltiples agrupaciones musicales, promotor de talleres para jóvenes, y apasionado difusor del acordeón como símbolo de identidad cultural.

Este homenaje no sólo rescata su figura, sino que también reafirma el compromiso de la comunidad con su patrimonio artístico: una noche para recordar, emocionarse y seguir construyendo la memoria colectiva.

