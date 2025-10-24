Sus "alumnos" y amigos rendirán homenaje al Gordo Elena

En cada historia hay un punto de partida, un instante mínimo que marca el rumbo de una vida entera. Para Ricardo “Gordo” Elena, ese momento fue cuando, siendo apenas un niño, encontró un acordeón olvidado sobre un sofá.
Esta noche, Larroque se encontrará para celebrar el arte, la identidad y el recuerdo en una velada que unirá música, poesía y arte plástico. Será en la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli a partir de las 20:30 hs, donde se homenajeará al músico, docente y gestor cultural Ricardo “Gordo” Elena, en el marco de los 25 años del Coro Comunidad.LOCALES24/10/2025-
El evento, organizado por el Área de Cultura de la Municipalidad de Larroque, incluirá el espectáculo integral “Los Duendes Azules”, que fusiona poemas y música del litoral bajo la dirección del reconocido Roberto Romani. En escena actuarán los músicos Hugo Mena y Celestino Mena, y el artista plástico Vicente Cúneo realizará una obra visual en vivo, que al finalizar quedará como legado cultural en la ciudad.
La decisión de combinar canto coral, literatura y artes visuales pretende reflejar la multidimensionalidad de Elena: gestor, músico, formador y personalidad inquieta. Como cierre simbólico, se celebrará su memoria con un gesto artístico colectivo, otorgándole sentido presente a su legado.
Ricardo Abel “Gordo” Elena falleció el 28 de junio de este año, dejando huella en la música entrerriana, la educación local y el periodismo deportivo. Fue motor del Coro Comunidad, integrante de múltiples agrupaciones musicales, promotor de talleres para jóvenes, y apasionado difusor del acordeón como símbolo de identidad cultural.
Este homenaje no sólo rescata su figura, sino que también reafirma el compromiso de la comunidad con su patrimonio artístico: una noche para recordar, emocionarse y seguir construyendo la memoria colectiva.
La escritora larroquense María Ángeles Lonardi presentó su más reciente obra, “La desnudez de las horas”, en un cálido encuentro literario que reunió a vecinos, amigos y representantes del gobierno local en el Salón Parroquial de la Parroquia Perpetuo Socorro.
La comunidad educativa de la Escuela Privada de Educación Integral N° 12 “Horizontes” expresó su pesar ante el fallecimiento de Luis “Chino” Benedetti, vecino muy querido y colaborador permanente de la institución.
La Municipalidad de Larroque realizó la segunda entrega correspondiente al Presupuesto Participativo 2025, destinada en esta oportunidad al Club Sportivo Larroque, institución que obtuvo el segundo lugar en la votación abierta a la comunidad.
La Municipalidad de Larroque convocó a las autoridades de mesa a participar de una jornada de capacitación sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), en el marco de las elecciones que se desarrollarán próximamente en la ciudad.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas que afectarán gran parte del oeste y centro y sur de Entre Ríos, incluyendo a Larroque y su zona de influencia, durante el viernes 24 y sábado 25 de octubre.