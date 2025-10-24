Sus "alumnos" y amigos rendirán homenaje al Gordo Elena

El evento, organizado por el Área de Cultura de la Municipalidad de Larroque, incluirá el espectáculo integral “Los Duendes Azules”, que fusiona poemas y música del litoral bajo la dirección del reconocido Roberto Romani. En escena actuarán los músicos Hugo Mena y Celestino Mena, y el artista plástico Vicente Cúneo realizará una obra visual en vivo, que al finalizar quedará como legado cultural en la ciudad.





La decisión de combinar canto coral, literatura y artes visuales pretende reflejar la multidimensionalidad de Elena: gestor, músico, formador y personalidad inquieta. Como cierre simbólico, se celebrará su memoria con un gesto artístico colectivo, otorgándole sentido presente a su legado.

Ricardo Abel “Gordo” Elena falleció el 28 de junio de este año, dejando huella en la música entrerriana, la educación local y el periodismo deportivo. Fue motor del Coro Comunidad, integrante de múltiples agrupaciones musicales, promotor de talleres para jóvenes, y apasionado difusor del acordeón como símbolo de identidad cultural.

Este homenaje no sólo rescata su figura, sino que también reafirma el compromiso de la comunidad con su patrimonio artístico: una noche para recordar, emocionarse y seguir construyendo la memoria colectiva.



