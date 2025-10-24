Elecciones 2025: así se distribuyen las mesas y votantes en Larroque

El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en nuestra ciudad. Los vecinos y vecinas podrán concurrir a las mesas correspondientes entre las 8:00 y las 18:00 horas, con su DNI habilitante. Habrá seis mesas en la escuela N° 66 “José Manuel Estrada”, ocho en la escuela N° 93 “Faustino Suárez” y cinco en la escuela N° 15 “José B. Virué”.

Estamos a horas de que la comunidad de Larroque y todo el país vivan una nueva jornada cívica, una instancia fundamental para la vida democrática en la que cada voto contribuye a definir el rumbo de la representación legislativa.

A nivel local no hay una pulseada clara, y pareciera que en materia de orgullo partidario, el que más tiene para ganar o perder, es el justicialismo, que mediante Fuerza Entre Ríos ha ejercido una campaña mucho más intensa que el resto de las fuerzas. Naturalmente, por la cercanía de los Benedetti a Frigerio y este a Milei, se supone que hacia los cantidatos de La Libertad Avanza, Laumann - Benegas Lynch, en mayor proporción el voto no peronista o filo radical. Hay que ver como tercia en esta pulseada los candidatos no radicales o libertarios y más cercanos al peronismo que no irían a las listas que encabezan Michel o Bahl

En definitiva, como en cada elección, se renovará el compromiso ciudadano con la participación, el respeto y el ejercicio responsable de los derechos políticos.

Llama la atención el reparto de mesas por establecimiento, con la curiocidad que la escuela "de Hermanas" tiene menos mesas asignadas (6), pese a su mayor espacio disponible, que la escuela grande (8)

A continuación, se detallan los establecimientos de votación, el rango de electores asignados y la cantidad de mesas habilitadas en cada uno:

Escuela N° 66 “José Manuel Estrada”
Mesas 2229 a 2234 — 6 mesas
Desde ABELARD BENEDETTI, Alejandro Javier hasta FIDUCIA, Agostina

Escuela N° 93 “Faustino Suárez”
Mesas 2235 a 2242 — 8 mesas
Desde FIGONI, Adrián Nicolás hasta RIOS, María Rosa

Escuela N° 15 “José B. Virué”
Mesas 2243 a 2247 — 5 mesas
Desde RIOS, María Teresa hasta ZIVILONGUI, Teresa

En total, habrá 19 mesas habilitadas para sufragar en Larroque.

Horario de votación: de 8:00 a 18:00 hs

Crecimiento del padrón electoral
En las elecciones de este año, el padrón local cuenta con 6.642 votantes habilitados, mostrando un leve crecimiento respecto a los 6.614 registrados en 2023 y los 6.452 de 2021.

Desde 2013, cuando se contabilizaban 5.539 electores, el número de votantes ha aumentado de manera sostenida, acompañando el desarrollo poblacional de la ciudad.

571041858_1241150148057108_4605315456359750101_n

-
66713390_1541275259341915_1722698145336393728_n

-
