Avanza la obra de adoquinado en calle Faustino Suárez

La Municipalidad de Larroque informó que continúa ejecutándose la obra de adoquinado en calle Faustino Suárez, entre Padre Dalmaso e Hipólito Irigoyen, como parte del programa de mejoramiento urbano y vial que impulsa el municipio.

LOCALES24/10/2025--
El proyecto se lleva adelante bajo el sistema de consorcio, una modalidad que fomenta la colaboración entre el municipio y los vecinos frentistas, posibilitando la concreción de obras de infraestructura mediante un mecanismo participativo, ágil y transparente.

El consorcio correspondiente a este tramo se conformó en febrero de este año y, una vez alcanzado el 50% de los aportes comprometidos, se inició la ejecución de los trabajos, que avanzan de acuerdo con el cronograma previsto.

Desde la Municipalidad se destacó el acompañamiento y compromiso de los vecinos que integran el consorcio, valorando una forma de gestión que promueve la cooperación comunitaria y el desarrollo urbano sostenido.

