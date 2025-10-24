Avanza la obra de adoquinado en calle Faustino Suárez

El proyecto se lleva adelante bajo el sistema de consorcio, una modalidad que fomenta la colaboración entre el municipio y los vecinos frentistas, posibilitando la concreción de obras de infraestructura mediante un mecanismo participativo, ágil y transparente.

El consorcio correspondiente a este tramo se conformó en febrero de este año y, una vez alcanzado el 50% de los aportes comprometidos, se inició la ejecución de los trabajos, que avanzan de acuerdo con el cronograma previsto.

Desde la Municipalidad se destacó el acompañamiento y compromiso de los vecinos que integran el consorcio, valorando una forma de gestión que promueve la cooperación comunitaria y el desarrollo urbano sostenido.