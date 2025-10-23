Tormentas: Establecen niveles de alerta amarillo y naranja para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas que afectarán gran parte del oeste y centro y sur de Entre Ríos, incluyendo a Larroque y su zona de influencia, durante el viernes 24 y sábado 25 de octubre.

REGION23/10/2025
Sin_título-4R1C1 (18)

La provincia se pintó naranja y amarrillo en las previsiones climáticas para este viernes según el organismo, de acuerdo a la evolución de los fenómenos en diferentes regiones.

El nivel amarillo, que abarca al sur provincial y del centro hacia el este entrerriano, indica que el área será afectada por tormentas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se esperan precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de valores superiores en algunos sectores.

El nivel naranja, que domina la costa del río Paraná, implica tormentas fuertes o severas, con condiciones similares pero de mayor intensidad: acumulados de entre 70 y 100 milímetros, y vientos que podrían superar los 100 km/h.

Sin_título-6R1C1 (10)

El pronóstico extendido para Larroque señala que este jueves 23 se mantendrán las condiciones estables, con una máxima de 31°C, mientras que el viernes llegarán las tormentas y un descenso progresivo de temperatura que continuará durante el fin de semana.

El sábado las lluvias persistirán en forma aislada, y desde el domingo 26 se prevé una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado y temperaturas más frescas.

