Esta noche, Larroque se encontrará para celebrar el arte, la identidad y el recuerdo en una velada que unirá música, poesía y arte plástico. Será en la Sala de Teatro Padre Alberto Paoli a partir de las 20:30 hs, donde se homenajeará al músico, docente y gestor cultural Ricardo “Gordo” Elena, en el marco de los 25 años del Coro Comunidad.
Ricardo “Gordo” Elena: la vida detrás de la música
En cada historia hay un punto de partida, un instante mínimo que marca el rumbo de una vida entera. Para Ricardo “Gordo” Elena, ese momento fue cuando, siendo apenas un niño, encontró un acordeón olvidado sobre un sofá.LOCALES24/10/2025-
“Mi papá le compró a mi hermano un acordeón de 24 bajos, pero él la agarró una vez y dijo: ‘no, esto no es para mí’. Quedó tirada ahí arriba del sofá. Un día entré al comedor, la vi y era como que me iba atrayendo… la calcé y empecé a tocar. No me preguntes cómo, porque hasta el día de hoy nunca supe por qué empecé a tocar, y empezaron a aparecer los temas”, recordaba entre risas en video publicado por la UNER.
Aquella curiosidad espontánea fue el inicio de una vida entera dedicada a la música. El acordeón se convirtió en su compañero inseparable, el instrumento con el que recorrió escenarios, acompañó encuentros comunitarios y tejió vínculos humanos y culturales que hoy forman parte de la memoria viva de Larroque.
“Si tengo que citar momentos —decía— uno fue cuando nos juntamos los 158, en el año del reconocimiento en Cosquín. El salón de teatro estaba colmado y el pueblo me regaló un acordeón. Por eso te digo: cada instante que estoy con el acordeón, arriba o abajo del escenario, es una experiencia más”.
Su vínculo con el teatro también fue parte esencial de su historia. “Vino una vez Lito Cruz con Rubén Stella a presentar Guayaquil y le llamaba la atención el lleno total y el silencio absoluto. Yo le dije: ‘¿sabés qué pasa, Lito? Acá el 90% de la gente que vino a verte pisó el escenario alguna vez’. Ya sea haciendo una obrita con el padre Paoli o yendo al teatro con él. El padre Paoli nos metió en la parte cultural, nos enseñó un montón de cosas. De ahí seguimos arriba del escenario, con el teatro o con la música”.
Ese espíritu de participación, de contagio artístico, fue su gran escuela. “En esa época vos agarrabas a cualquier chico y cantaba. Tenías la obligación de mostrarlo, porque era digno de estar arriba del escenario. Era un contagio continuo. El más chico decía: ‘si él está arriba, yo también quiero estar arriba’”.
Con su natural sentido del humor, “Gordo” también compartía anécdotas personales, como aquella del día de su casamiento:
“Me casé con una mendocina y arreglamos todo con el cura, el padre Jorge Leiva, junto con Rubén Melchiori. Ella no es muy amante de la marcha nupcial, así que le dije que el padre se iba a encargar de la música. Cuando llegó a la iglesia, del brazo de Roberto Romani, escuchó un acordeón… y era yo que la estaba esperando, tocando la marcha nupcial con el acordeón”, contaba entre carcajadas.
“Gordo” Elena fue, y sigue siendo, parte del alma cultural de Larroque: músico, maestro, gestor, soñador. En su acordeón no solo había notas: había historias, encuentros y una manera de entender la vida desde la emoción y la cercanía con la gente.
La Municipalidad de Larroque informó que el Museo de la Estación se encuentra abierto para recibir a los que deseen conocer parte de la historia y la identidad local.
Emotiva presentación del libro “La desnudez de las horas” de María Ángeles Lonardi
La escritora larroquense María Ángeles Lonardi presentó su más reciente obra, “La desnudez de las horas”, en un cálido encuentro literario que reunió a vecinos, amigos y representantes del gobierno local en el Salón Parroquial de la Parroquia Perpetuo Socorro.
La comunidad educativa de la Escuela N° 12 “Horizontes” despide con profundo dolor a Luis “Chino” Benedetti
La comunidad educativa de la Escuela Privada de Educación Integral N° 12 “Horizontes” expresó su pesar ante el fallecimiento de Luis “Chino” Benedetti, vecino muy querido y colaborador permanente de la institución.
Segunda entrega del Presupuesto Participativo 2025: el Club Sportivo Larroque recibió su aporte
La Municipalidad de Larroque realizó la segunda entrega correspondiente al Presupuesto Participativo 2025, destinada en esta oportunidad al Club Sportivo Larroque, institución que obtuvo el segundo lugar en la votación abierta a la comunidad.
El fin de semana Larroque vivió un hecho histórico para su vida cultural: la emblemática banda Luz Verde regresó a los escenarios luego de años de ausencia, y lo hizo en un marco lleno de emoción, música y recuerdos compartidos.
En la provincia de Entre Ríos se proyecta una superficie cultivada en el ciclo 2025/26 con trigo cercana a las 700.000 hectáreas, según reportó el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.
Capacitación para autoridades de mesa sobre Boleta Única de Papel en Larroque
La Municipalidad de Larroque convocó a las autoridades de mesa a participar de una jornada de capacitación sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), en el marco de las elecciones que se desarrollarán próximamente en la ciudad.
Emotiva presentación del libro “La desnudez de las horas” de María Ángeles Lonardi
La escritora larroquense María Ángeles Lonardi presentó su más reciente obra, “La desnudez de las horas”, en un cálido encuentro literario que reunió a vecinos, amigos y representantes del gobierno local en el Salón Parroquial de la Parroquia Perpetuo Socorro.
La Municipalidad de Larroque informó que el Museo de la Estación se encuentra abierto para recibir a los que deseen conocer parte de la historia y la identidad local.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas que afectarán gran parte del oeste y centro y sur de Entre Ríos, incluyendo a Larroque y su zona de influencia, durante el viernes 24 y sábado 25 de octubre.