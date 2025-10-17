La comunidad educativa de la Escuela N° 12 “Horizontes” despide con profundo dolor a Luis “Chino” Benedetti

La comunidad educativa de la Escuela Privada de Educación Integral N° 12 “Horizontes” expresó su pesar ante el fallecimiento de Luis “Chino” Benedetti, vecino muy querido y colaborador permanente de la institución.

A través de un comunicado, la escuela manifestó su acompañamiento a su colega Micaela Benedetti, al estudiante Armin Benedetti y a Nélida Adamo —quien fuera presidenta de la comisión y también gran impulsora del crecimiento institucional— en este difícil momento.

“Recordamos con afecto a una gran persona, solidaria y siempre presente, dispuesta a colaborar con la institución junto a su familia”, expresaron desde la entidad educativa.

La comunidad escolar abrazó simbólicamente a su esposa, hijos, nietos y demás familiares, deseando que encuentren consuelo en el amor y los recuerdos compartidos.

Que su alma descanse en paz.

